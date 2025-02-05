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Израиль вслед за США выходит из Совета ООН по правам человека

22:07 359

Израиль принял решение о выходе из Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН), следуя примеру Соединенных Штатов. Об этом заявил в своем аккаунте в Twitter израильский министр иностранных дел Гидеон Саар.

По его словам, Совет традиционно защищает нарушителей прав человека, позволяя им избегать пристального внимания, и «одержимо демонизирует единственную демократию на Ближнем Востоке — Израиль». Он также обвинил этот орган ООН в распространении антисемитизма вместо продвижения прав человека.

Саар подчеркнул, что Израиль является единственным государством, которому в СПЧ ООН посвящен отдельный пункт повестки. За время существования Совета в отношении Израиля было принято более 100 осуждающих резолюций, что составляет более 20% от общего числа всех резолюций. Он отметил, что это превышает количество резолюций, принятых против Ирана, Кубы, Северной Кореи и Венесуэлы вместе взятых, с чем израильская сторона «не собирается мириться».

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе США из «радикальных антиамериканских организаций ООН». Он предполагает выход Соединенных Штатов из Совета правам человека ООН (СПЧ ООН), прекращение финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР), а также «уделение особого внимания» ЮНЕСКО из-за предполагаемой антиизраильской предвзятости этой организации.

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