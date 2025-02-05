Турция успешно испытала Tayfun
Турция провела третье по счету испытание баллистической ракеты Tayfun — самой дальнобойной в арсенале страны.
DHA сообщает, что пуск был произведен 3 февраля с мобильной установки в аэропорту Ризе-Артвин на побережье Черного моря.
Vatanımızın güçlü, hızlı ve hırçın #TAYFUN’u!🌪️🚀— ROKETSAN (@roketsan) February 3, 2025
Yerli ve milli füzemiz TAYFUN, uzun menzilli test atışında hedefini tam isabetle vurdu.🎯@SavunmaSanayii #YarınİçinYüksel#Roketsan pic.twitter.com/Zg75zVYT9c
Тест прошел успешно. Ракета преодолела 500 км и поразила малоразмерную мишень в морской акватории. В целях безопасности власти останавливали воздушное и морское движение в радиусе 700 км. Президент Агентства оборонной промышленности страны Халук Гёргюн отметил, что испытание подтвердило эксплуатационные характеристики Tayfun, назвав это важной вехой в развитии дальнобойного ракетного потенциала Турции. Он подчеркнул, что запуск внес значительный вклад в процесс разработки.
Предыдущие испытания состоялись там же в октябре 2022 и мае 2023 года и тоже были успешными.
Tayfun создавался на базе тактической баллистической ракеты Bora. Разработкой занимается турецкая государственная оборонная компания Roketsan. В сентябре прошлого года она раскрыла характеристики Tayfun, согласно которым минимальная дальность пуска составляет 280 км. В то же время Roketsan работает над модификацией ракеты, чтобы добиться максимальной дальности полета в 1000 км.
Tayfun имеет длину 6500 м и вес 2300 кг. Оснащенная передовой системой наведения, обеспечивающей высокую точность, она может поражать цели даже в условиях помех, созданных средствами радиоэлектронной борьбы, или сбоев в работе GPS. Также ракета способна развивать гиперзвуковую скорость, что позволяет ей уклоняться от сложных средств противовоздушной обороны.