Турция успешно испытала Tayfun

DHA сообщает, что пуск был произведен 3 февраля с мобильной установки в аэропорту Ризе-Артвин на побережье Черного моря.

Турция провела третье по счету испытание баллистической ракеты Tayfun — самой дальнобойной в арсенале страны.

Тест прошел успешно. Ракета преодолела 500 км и поразила малоразмерную мишень в морской акватории. В целях безопасности власти останавливали воздушное и морское движение в радиусе 700 км. Президент Агентства оборонной промышленности страны Халук Гёргюн отметил, что испытание подтвердило эксплуатационные характеристики Tayfun, назвав это важной вехой в развитии дальнобойного ракетного потенциала Турции. Он подчеркнул, что запуск внес значительный вклад в процесс разработки.

Предыдущие испытания состоялись там же в октябре 2022 и мае 2023 года и тоже были успешными.