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Турция успешно испытала Tayfun

фото; видео
22:19 369

Турция провела третье по счету испытание баллистической ракеты Tayfun — самой дальнобойной в арсенале страны.

DHA сообщает, что пуск был произведен 3 февраля с мобильной установки в аэропорту Ризе-Артвин на побережье Черного моря.

Тест прошел успешно. Ракета преодолела 500 км и поразила малоразмерную мишень в морской акватории. В целях безопасности власти останавливали воздушное и морское движение в радиусе 700 км. Президент Агентства оборонной промышленности страны Халук Гёргюн отметил, что испытание подтвердило эксплуатационные характеристики Tayfun, назвав это важной вехой в развитии дальнобойного ракетного потенциала Турции. Он подчеркнул, что запуск внес значительный вклад в процесс разработки.

Предыдущие испытания состоялись там же в октябре 2022 и мае 2023 года и тоже были успешными.

Tayfun создавался на базе тактической баллистической ракеты Bora. Разработкой занимается турецкая государственная оборонная компания Roketsan. В сентябре прошлого года она раскрыла характеристики Tayfun, согласно которым минимальная дальность пуска составляет 280 км. В то же время Roketsan работает над модификацией ракеты, чтобы добиться максимальной дальности полета в 1000 км.

Tayfun имеет длину 6500 м и вес 2300 кг. Оснащенная передовой системой наведения, обеспечивающей высокую точность, она может поражать цели даже в условиях помех, созданных средствами радиоэлектронной борьбы, или сбоев в работе GPS. Также ракета способна развивать гиперзвуковую скорость, что позволяет ей уклоняться от сложных средств противовоздушной обороны. 

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