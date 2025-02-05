Бывшего российского мэра и супругу забили до смерти

По данным источника RTVI в Следственном комитете Самарской области, убийство произошло около месяца назад. По подозрению в преступлении задержана внучка Тархова, но она отказывается давать показания.

RTVI передает, что бывшего мэра и его жену забили насмерть, а их тела месяц хранились законсервированными в бочках.

По версии следствия, как пишет издание, после убийства внучка Тархова продавала имущество убитых, включая принадлежащую бывшему мэру коллекцию икон и автомобили. О причинах убийства не сообщается.

Тархов был мэром Самары с 2006 по 2010 год, в этом году ему исполнилось 77 лет. Летом 2022 года стало известно, что Тархов уехал из России в Норвегию. Об этом рассказала дочь Тархова Людмила, которую в тот момент судили по обвинению в вымогательстве 200 миллионов рублей у зампреда губернской думы Александра Милеева за неразглашение компрометирующих его сведений. Людмила Тархова говорила, что отец «тяжело перенес коронавирус и до сих пор восстанавливается». В декабре 2022 года Людмилу Тархову приговорили к семи годам колонии. Свою вину в вымогательстве она отрицала. По данным RTVI, незадолго до убийства Тархов с женой приехал в Россию из Финляндии.