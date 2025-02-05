В Молдове задержали брата экс-президента

Информацию молдавскому TV8 подтвердил заместитель руководителя Антикоррупционной прокуратуры Василе Плеван. Он уточнил, что Александр Додон обладает статусом обвиняемого по делу о незаконном обогащении.

«Он (Александр Додон) не явился в следственные органы, в связи с чем было вынесено постановление о его задержании для предъявления обвинения», - уточнил Плеван.

По предварительным данным, Александра Додона задержали в аэропорту Кишинева после возвращения из России. Сейчас он находится в изоляторе Наццентра по борьбе с коррупцией.

В мае 2022 года правоохранительные органы провели обыски в доме бывшего президента Игоря Додона в рамках расследования по делу о коррупции, государственной измене и незаконном обогащении. По утверждению прокуроров, тогда изъяли крупные суммы денег и предметы роскоши на несколько десятков миллионов леев. Впоследствии супругу экс-президента Галину Додон признали соучастницей в деле о незаконном обогащении, возбужденном против ее мужа. Оба они отрицают свою вину.