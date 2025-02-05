USD 1.7000
EUR 1.7643
RUB 1.6887
Подписаться на уведомления
Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт
Новость дня
Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт

В Молдове задержали брата экс-президента

5 февраля 2025, 22:35 949

Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры Молдовы задержали Александра Додона, брата экс-президента Молдовы Игоря Додона. Он проходит по делу о незаконном обогащении.

Информацию молдавскому TV8 подтвердил заместитель руководителя Антикоррупционной прокуратуры Василе Плеван. Он уточнил, что Александр Додон обладает статусом обвиняемого по делу о незаконном обогащении.

«Он (Александр Додон) не явился в следственные органы, в связи с чем было вынесено постановление о его задержании для предъявления обвинения», - уточнил Плеван.

По предварительным данным, Александра Додона задержали в аэропорту Кишинева после возвращения из России. Сейчас он находится в изоляторе Наццентра по борьбе с коррупцией.

В мае 2022 года правоохранительные органы провели обыски в доме бывшего президента Игоря Додона в рамках расследования по делу о коррупции, государственной измене и незаконном обогащении. По утверждению прокуроров, тогда изъяли крупные суммы денег и предметы роскоши на несколько десятков миллионов леев. Впоследствии супругу экс-президента Галину Додон признали соучастницей в деле о незаконном обогащении, возбужденном против ее мужа. Оба они отрицают свою вину.

Белый дом: Трамп не изменит свое решение, а Нетаньяху все знал
Белый дом: Трамп не изменит свое решение, а Нетаньяху все знал
5 февраля 2025, 23:59 329
В Киеве анонсируют большие события
В Киеве анонсируют большие события
5 февраля 2025, 23:20 1579
Дело о подбитом самолете AZAL: Азербайджан готовит обращение в международный суд
Дело о подбитом самолете AZAL: Азербайджан готовит обращение в международный суд
5 февраля 2025, 21:26 4478
Зеленский уверен: русские не смогут вытеснить ВСУ из Курской области
Зеленский уверен: русские не смогут вытеснить ВСУ из Курской области
5 февраля 2025, 20:23 2806
«Карабах» - самая проигрывающая команда Европы
«Карабах» - самая проигрывающая команда Европы Лидер по числу поражений в еврокубках
5 февраля 2025, 20:13 2069
Имамоглу грозит семь лет
Имамоглу грозит семь лет
5 февраля 2025, 20:08 2749
Трудовые пенсии в Азербайджане проиндексируют
Трудовые пенсии в Азербайджане проиндексируют распоряжение президента; +заявление Минтруда; обновлено 19:55
5 февраля 2025, 19:55 4957
Фейк о госперевороте
Фейк о госперевороте комментарий по горячим следам
5 февраля 2025, 18:17 5863
Трамп разрушает и Женевские конвенции: народы выселяют!
Трамп разрушает и Женевские конвенции: народы выселяют! главная тема
5 февраля 2025, 12:23 6659
Вслед за США и Аргентина выходит из ВОЗ
Вслед за США и Аргентина выходит из ВОЗ новость дополнена
5 февраля 2025, 18:53 2070
Когда дубина не у тебя одного
Когда дубина не у тебя одного война миров
5 февраля 2025, 15:26 4648

ЭТО ВАЖНО

Белый дом: Трамп не изменит свое решение, а Нетаньяху все знал
Белый дом: Трамп не изменит свое решение, а Нетаньяху все знал
5 февраля 2025, 23:59 329
В Киеве анонсируют большие события
В Киеве анонсируют большие события
5 февраля 2025, 23:20 1579
Дело о подбитом самолете AZAL: Азербайджан готовит обращение в международный суд
Дело о подбитом самолете AZAL: Азербайджан готовит обращение в международный суд
5 февраля 2025, 21:26 4478
Зеленский уверен: русские не смогут вытеснить ВСУ из Курской области
Зеленский уверен: русские не смогут вытеснить ВСУ из Курской области
5 февраля 2025, 20:23 2806
«Карабах» - самая проигрывающая команда Европы
«Карабах» - самая проигрывающая команда Европы Лидер по числу поражений в еврокубках
5 февраля 2025, 20:13 2069
Имамоглу грозит семь лет
Имамоглу грозит семь лет
5 февраля 2025, 20:08 2749
Трудовые пенсии в Азербайджане проиндексируют
Трудовые пенсии в Азербайджане проиндексируют распоряжение президента; +заявление Минтруда; обновлено 19:55
5 февраля 2025, 19:55 4957
Фейк о госперевороте
Фейк о госперевороте комментарий по горячим следам
5 февраля 2025, 18:17 5863
Трамп разрушает и Женевские конвенции: народы выселяют!
Трамп разрушает и Женевские конвенции: народы выселяют! главная тема
5 февраля 2025, 12:23 6659
Вслед за США и Аргентина выходит из ВОЗ
Вслед за США и Аргентина выходит из ВОЗ новость дополнена
5 февраля 2025, 18:53 2070
Когда дубина не у тебя одного
Когда дубина не у тебя одного война миров
5 февраля 2025, 15:26 4648
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться