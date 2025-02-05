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Эмираты против

5 февраля 2025, 22:59 1362

Объединенные Арабские Эмираты выступают против идеи переселения палестинцев из сектора Газа и отвергают любые посягательства на неотъемлемые права палестинского народа, говорится в заявлении эмиратского внешнеполитического ведомства.

«Министерство иностранных дел отвергает любые нарушения неотъемлемых прав палестинского народа и любые попытки его перемещения, а также указывает на необходимость прекращения поселенческой деятельности, которая угрожает региональной стабильности и не оставляет шансов для мирного сосуществования», - сказано в заявлении.

МИД ОАЭ призвал к поиску «серьезной политической перспективы», который позволит урегулировать палестино-израильский конфликт и создать независимое палестинское государство. В ведомстве отметили, что реализация решения о создании двух государств необходима для стабильности в регионе.

Ранее президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что рассматривает вопрос о долгосрочном владении сектором Газа. Он высказался за переселение палестинцев из анклава в другие страны региона.

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