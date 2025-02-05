В Киеве анонсируют большие события

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко анонсировал переговоры с участием министров иностранных дел Франции, Германии, Польши, Испании, Италии, Великобритании, представителей Европейского союза, Украины и госсекретаря США, запланированные на 12 февраля.

«Мы на пороге большой попытки остановить боевые действия. Ожидаем 12 февраля», — сообщил нардеп.

Гончаренко также сообщил о визите в Киев спецпосланника президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога. По его словам, американского чиновника ожидают на Банковой сразу после Мюнхенской конференции по безопасности. Она пройдет в Германии с 14 по 16 февраля.

Гончаренко отмечает, что многие СМИ пишут о приезде Келлога до конференции. Однако нардеп это отрицает и заявляет о приезде американского чиновника в Киев после 16 февраля. Украинские СМИ сообщают, что это может быть 20 февраля.