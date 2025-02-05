Зеленский считает, что Путин хочет втянуть Беларусь в войну

Президент РФ Владимир Путин будет делать все, чтобы «втянуть» людей и войска Беларуси в войну.

Так президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами в среду, передает Интерфакс-Украина.

«Вы увидите, весной, летом или осенью, он будет размещать силы на территории Беларуси... Я не знаю, будет ли вторжение, но в любом случае он таким образом затянет Беларусь в войну. Хотя, по моему мнению, после того как они атаковали Украину ракетами, они уже были в этой войне. Но их люди – нет. Их войско – нет. Пока что. Но Путин этого очень хочет», - заявил президент Украины.