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Зеленский считает, что Путин хочет втянуть Беларусь в войну

5 февраля 2025, 23:29 535

Президент РФ Владимир Путин будет делать все, чтобы «втянуть» людей и войска Беларуси в войну.

Так президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами в среду, передает Интерфакс-Украина.

«Вы увидите, весной, летом или осенью, он будет размещать силы на территории Беларуси... Я не знаю, будет ли вторжение, но в любом случае он таким образом затянет Беларусь в войну. Хотя, по моему мнению, после того как они атаковали Украину ракетами, они уже были в этой войне. Но их люди – нет. Их войско – нет. Пока что. Но Путин этого очень хочет», - заявил президент Украины.

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