Бежавшие из тюрьмы зэки изнасиловали и сожгли более 100 женщин

Побег заключенных произошел 27 января 2025 года, после того как повстанцы из поддерживаемой соседней Руандой группировки «Движение 23 марта» (М23) захватили город. Освободившиеся мужчины-заключенные напали на женщин в их крыле, а потом подожгли тюрьму. Большинство пострадавших женщин погибли.

В Демократической Республике Конго бежавшие из тюрьмы Мунзензе в городе Гома мужчины изнасиловали более 100 женщин-заключенных, а затем сожгли их заживо, сообщает BBC со ссылкой на внутренний документ ООН.

The Guardian cо ссылкой на замглавы миротворческих сил ООН, базирующихся в Гоме, Вивиан ван де Перре пишет, что из тюрьмы сбежали несколько тысяч мужчин. Всего в исправительном учреждении Мунзензе, по ее данным, содержались около четырех тысяч мужчин и несколько сотен женщин.

Спецпредставитель главы ООН по вопросу сексуального насилия в условиях конфликта Прамила Паттен сообщила, что в тюрьме были изнасилованы по меньшей мере 165 женщин. По ее словам, на фоне вооруженного конфликта в Конго также поступают сообщения о сексуализированном насилии над женщинами и девочками, групповых изнасилованиях и обращении в сексуальное рабство, совершаемых всеми сторонами конфликта. Она призвала привлечь к ответственности виновных.

Гома – крупный город с населением в более чем миллион человек. Его захватили представители группировки М23 в ходе стремительного продвижения по восточной части ДРК. BBC сообщает, что на улицах города во время столкновений лежали трупы, а над домами летали ракеты. По данным властей Конго, в результате столкновений погибли более 2000 человек.

Тем временем Associated Press со ссылкой на местных жителей сообщает, что боевики М23, этнические тутси, поддерживаемые Руандой, в ходе наступления в ДРК сегодня, 5 февраля, вошли в город Ньябибве. По оценкам ООН, к боевикам присоединились около 4 тыс. военнослужащих из соседней Руанды — на много больше, чем в 2012 году, когда М23 временно контролировало Гому.

«Движение М23», состоящее в основном из этнических тутси, откололось от конголезской армии более десяти лет назад.