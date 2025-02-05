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Бежавшие из тюрьмы зэки изнасиловали и сожгли более 100 женщин

ад на земле
5 февраля 2025, 23:45 855

В Демократической Республике Конго бежавшие из тюрьмы Мунзензе в городе Гома мужчины изнасиловали более 100 женщин-заключенных, а затем сожгли их заживо, сообщает BBC со ссылкой на внутренний документ ООН.

Побег заключенных произошел 27 января 2025 года, после того как повстанцы из поддерживаемой соседней Руандой группировки «Движение 23 марта» (М23) захватили город. Освободившиеся мужчины-заключенные напали на женщин в их крыле, а потом подожгли тюрьму. Большинство пострадавших женщин погибли.

Побег из тюрьмы

The Guardian cо ссылкой на замглавы миротворческих сил ООН, базирующихся в Гоме, Вивиан ван де Перре пишет, что из тюрьмы сбежали несколько тысяч мужчин. Всего в исправительном учреждении Мунзензе, по ее данным, содержались около четырех тысяч мужчин и несколько сотен женщин.

Спецпредставитель главы ООН по вопросу сексуального насилия в условиях конфликта Прамила Паттен сообщила, что в тюрьме были изнасилованы по меньшей мере 165 женщин. По ее словам, на фоне вооруженного конфликта в Конго также поступают сообщения о сексуализированном насилии над женщинами и девочками, групповых изнасилованиях и обращении в сексуальное рабство, совершаемых всеми сторонами конфликта. Она призвала привлечь к ответственности виновных.

Гома – крупный город с населением в более чем миллион человек. Его захватили представители группировки М23 в ходе стремительного продвижения по восточной части ДРК. BBC сообщает, что на улицах города во время столкновений лежали трупы, а над домами летали ракеты. По данным властей Конго, в результате столкновений погибли более 2000 человек.

Тем временем Associated Press со ссылкой на местных жителей сообщает, что боевики М23, этнические тутси, поддерживаемые Руандой, в ходе наступления в ДРК сегодня, 5 февраля, вошли в город Ньябибве. По оценкам ООН, к боевикам присоединились около 4 тыс. военнослужащих из соседней Руанды — на много больше, чем в 2012 году, когда М23 временно контролировало Гому.

«Движение М23», состоящее в основном из этнических тутси, откололось от конголезской армии более десяти лет назад.

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