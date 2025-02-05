Белый дом: Трамп не изменит свое решение, а Нетаньяху все знал

По ее словам, Трамп «ясно дал понять, что ожидает от партнеров [США] в регионе, в частности Египта и Иордании, что они временно примут палестинских беженцев» из анклава. «Я могу подтвердить, что президент привержен восстановлению Газы и временному перемещению тех, кто там проживает», - подчеркнула Левитт.

У пресс-секретаря поинтересовались, означают ли ее заявления о временном перемещении палестинцев смену позиции американской администрации по данному вопросу, поскольку днем ранее Трамп высказался за их переселение в арабские страны на постоянной основе. «Президент четко дал понять, что они должны быть временно перемещены из Газы для восстановления [анклава]», - заявила Левитт, добавив, что сектор «сейчас непригоден для жизни».

Пресс-секретарь Белого дома также сообщила, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был заранее осведомлен о заявлениях Трампа по сектору Газа.

«Касательно того, был ли премьер-министр Нетаньяху осведомлен об этом до выступления президента, он действительно был [осведомлен]», - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос. «Это то, о чем президент думал в течение довольно длительного времени», - утверждает Левитт.

Ранее Трамп на совместной пресс-конференции с Нетаньяху после переговоров в Белом доме заявил, что США рассматривают вопрос о долгосрочном владении сектором Газа, чтобы развивать его в интересах мира на Ближнем Востоке. Президент высказался за переселение палестинцев из анклава в другие страны региона, которые, по его словам, могли бы заплатить за это. Трамп указал, что США готовы направить свои войска в Газу, если сочтут это необходимым.