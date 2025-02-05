«Захватывает власть»: в Вашингтоне протесты против Маска

Сотни протестующих, включая членов Конгресса США от Демократической партии, собрались накануне перед зданием Министерства финансов. Они выступали против влияния американского бизнесмена, главы департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илона Маска на правительство, против его вторжения в финансовые системы, содержащие конфиденциальную информацию миллионов американцев, передают зарубежные СМИ.

Толпа скандировала «Илон Маск должен уйти!».

«Мы не можем позволить Илону Маску и узкому кругу лиц за закрытыми дверями решать судьбу наших данных, денег и всего, что нам принадлежит», - сказал лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер.

«Маск вложил миллионы в предвыборную кампанию Трампа, а теперь получил ключи от нашего правительства. Он приходит в Минфин и крадет номера соцстрахования и личные данные. Мы допустим это?» - спросил сенатор Крис Ван Холлен.

«Никто не избирал Илона Маска. Ни один демократ в Америке не голосовал за Илона Маска. Ни один! Ни один республиканец в Америке не голосовал за Илона Маска. Ни один независимый в Америке не голосовал за Илона Маска. Ни один либертарианец в Америке не проголосовал за Илона Маска… И все же Илон Маск захватывает власть, которая принадлежит американскому народу. Мы здесь, чтобы дать ему отпор!» – заявила сенатор США Элизабет Уоррен.