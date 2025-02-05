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Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт

Штайнмайер раскритиковал план Трампа

00:38 683

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступил против идеи президента США Дональда Трампа переселить палестинцев из сектора Газа в арабские страны на постоянной основе и назвал подобное предложение неприемлемым.

«Решение, которое игнорирует или даже нарушает международное право, неприемлемо», - заявил находящийся в Турции с визитом Штайнмайер. Его слова приводит агентство DPA.

Президент ФРГ не верит, что запланированные переговоры между арабскими государствами и новой администрацией США на этой основе будут успешными. В то же время Штайнмайер подчеркнул, что решение конфликта может быть найдено только в том случае, если будут гарантированы безопасность Израиля и самоопределение палестинцев. «Это трудный и, возможно, даже более долгий путь. Но я опасаюсь, что произвольные сокращения этого пути, особенно пренебрежение международным правом и его правилами, не приведут к цели», - полагает Штайнмайер.

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