Штайнмайер раскритиковал план Трампа
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступил против идеи президента США Дональда Трампа переселить палестинцев из сектора Газа в арабские страны на постоянной основе и назвал подобное предложение неприемлемым.
«Решение, которое игнорирует или даже нарушает международное право, неприемлемо», - заявил находящийся в Турции с визитом Штайнмайер. Его слова приводит агентство DPA.
Президент ФРГ не верит, что запланированные переговоры между арабскими государствами и новой администрацией США на этой основе будут успешными. В то же время Штайнмайер подчеркнул, что решение конфликта может быть найдено только в том случае, если будут гарантированы безопасность Израиля и самоопределение палестинцев. «Это трудный и, возможно, даже более долгий путь. Но я опасаюсь, что произвольные сокращения этого пути, особенно пренебрежение международным правом и его правилами, не приведут к цели», - полагает Штайнмайер.