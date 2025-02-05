«Непослушные» СМИ в Америке наказывают
Департамент госэффективности Илона Маска прекращает финансирование влиятельного издания Politico и других американских СМИ, которые финансировались по программе Агентства США по международному развитию (USAID).
О решении сообщила на брифинге официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт.
Ранее сообщалось, что сотрудникам Politico выплатили зарплату с некоторой задержкой, объяснив это проблемой с банком.
До этого команда Трампа критиковала Politico за предвзятое отношение к нему и за защиту сына бывшего президента США Хантера Байдена.