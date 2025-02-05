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Зеленский вводит санкции

01:05 629

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях против капитанов российских танкеров и лиц, «ответственных за уничтожение украинской культурной идентичности», сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Один из президентских указов касается капитанов российских танкеров «теневого флота», которые перевозят нефть по цене выше установленного западными странами потолка в 60 долларов за баррель. В него вошли 57 человек: 56 россиян и один иранец, пояснил Ермак.

Во втором указе перечислены попавшие под санкции российские чиновники и деятели культуры. В списке 55 человек.

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