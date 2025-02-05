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Столкнулись два пассажирских самолета

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01:16 779

Федеральное управление гражданской авиации США сообщило, что в международном аэропорту города Сиэтл (штат Вашингтон) два пассажирских лайнера столкнулись при рулении одного из них, передает Reuters.

Уточняется, что руливший самолет Japan Airlines задел правым крылом хвост припаркованного лайнера Delta Air Lines. Пострадавших нет.

Как сообщила пресс-служба аэропорта в X, некоторые рейсы в аэропорту были задержаны. Управление гражданской авиации взяло расследование происшествия под контроль.

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