Трамп расскажет трампистам о Трампе

Дональд Трамп не сходил с экранов телевизоров задолго до политической карьеры, а с 2015 года – уже в новом качестве. Он лучше других знает, что такое миллионная аудитория и как ею управлять. Сейчас, на своем втором сроке, буквально каждый день 47-й президент находит способ приковывать к себе внимание снова и снова. Теперь у него появится дополнительная возможность напоминать о себе. На помощь, будто она ему требовалась, пришла любимая невестка. Свежая новость: ведущей субботнего вечернего телешоу на канале Fox News станет 42-летняя Лара Трамп, жена второго сына Трампа, Эрика. Это не первая заметная позиция, которую занимает невестка благодаря свекру: с марта по декабрь прошлого года, на протяжении президентской кампании, она была сопредседателем Республиканского национального комитета - это один из высших постов в партийной иерархии.

С 22 февраля по субботам в самое горячее время, прайм-тайм, в девять часов вечера будет выходить программа «Мой взгляд с Ларой Трамп». Как анонсирует канал, программа будет посвящена «возвращению здравого смысла во все уголки американской жизни», в ней будет чередоваться аналитика с интервью с влиятельными фигурами. Лара, в свою очередь, поделилась радостью, что ей придется освещать успехи «золотой эры» Америки, которые пообещал стране ее дорогой свекор. Несложно предположить, что в программе Лары Трамп будут регулярно появляться и так не исчезающие из студии Fox News остальные Трампы и, конечно, сам. Очевидно, что таким образом Дональда Трампа уважил Руперт Мердок, владелец телесети, и без того состоящий с ним в самых тесных отношениях. Надо сказать, президент в долгу не остается: ведущие Fox News Пит Хегсет и Шон Даффи стали, соответственно, главой Пентагона и министром транспорта.