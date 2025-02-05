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Трамп расскажет трампистам о Трампе

по ту сторону океана
Фарид Исаев, автор haqqin.az
01:48 522

Дональд Трамп не сходил с экранов телевизоров задолго до политической карьеры, а с 2015 года – уже в новом качестве. Он лучше других знает, что такое миллионная аудитория и как ею управлять. Сейчас, на своем втором сроке, буквально каждый день 47-й президент находит способ приковывать к себе внимание снова и снова. Теперь у него появится дополнительная возможность напоминать о себе. На помощь, будто она ему требовалась, пришла любимая невестка.

Свежая новость: ведущей субботнего вечернего телешоу на канале Fox News станет 42-летняя Лара Трамп, жена второго сына Трампа, Эрика. Это не первая заметная позиция, которую занимает невестка благодаря свекру: с марта по декабрь прошлого года, на протяжении президентской кампании, она была сопредседателем Республиканского национального комитета - это один из высших постов в партийной иерархии.

Ведущей субботнего вечернего телешоу на канале Fox News станет 42-летняя Лара Трамп, жена второго сына Трампа, Эрика

С 22 февраля по субботам в самое горячее время, прайм-тайм, в девять часов вечера будет выходить программа «Мой взгляд с Ларой Трамп». Как анонсирует канал, программа будет посвящена «возвращению здравого смысла во все уголки американской жизни», в ней будет чередоваться аналитика с интервью с влиятельными фигурами. Лара, в свою очередь, поделилась радостью, что ей придется освещать успехи «золотой эры» Америки, которые пообещал стране ее дорогой свекор.

Несложно предположить, что в программе Лары Трамп будут регулярно появляться и так не исчезающие из студии Fox News остальные Трампы и, конечно, сам.

Очевидно, что таким образом Дональда Трампа уважил Руперт Мердок, владелец телесети, и без того состоящий с ним в самых тесных отношениях. Надо сказать, президент в долгу не остается: ведущие Fox News Пит Хегсет и Шон Даффи стали, соответственно, главой Пентагона и министром транспорта.

Очевидно, что таким образом Дональда Трампа уважил Руперт Мердок, владелец телесети, и без того состоящий с ним в самых тесных отношениях

Телеканал немало потрудился ради победы Трампа как в 2016 году, так и в этот раз. Конечно, Мердок хочет снять сливки с президентства своего человека, а Трамп, в свою очередь, заполнять собою все информационное пространство американцев, не давая возможности демократам даже втиснуться со своей повесткой.

Эксперты отмечают, что один из секретов Трампа в том, что он на голову переигрывает своих оппонентов в борьбе за внимание публики. При этом суть вопросов имеет второстепенное значение, главное – быть везде, не оставляя места другим. И уже в первые три недели его нового президентства мы все почувствовали на себе, как это работает: идеи и планы, один безумнее другого, выстреливаются каждый день. Такое впечатление, что с инаугурации минул год, не меньше.

Интересно, как долго Трамп, совсем не мальчик, сможет поддерживать такой информационный темп? Неизбежно наступит момент, когда ни Лара, ни другие члены семьи не смогут компенсировать «байденизацию» патриарха. Впрочем, пока он весьма бодрый старик. И у него еще море идей.

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