Дания наносит удар по российскому «теневому флоту»

Датское ведомство по судоходству Sofartsstyrelsen объявило, что усилит проверки нефтяных танкеров в своих водах на предмет соблюдения ими «правил безопасности судоходства на море, защиты окружающей среды и защиты моряков», информирует BBC.

В заявлении отмечается, что это делается «в ответ на деятельность старых танкеров в датских проливах, что повышает риски и опасения за безопасность мореплавателей и окружающей среды».

В последние месяцы главным маршрутом экспорта российской нефти стало Балтийское море, сообщающееся с океанами через датские проливы (разделяют континентальную часть Дании, несколько ее островов и Скандинавский полуостров — территорию Швеции и Норвегии).

Большая часть российской нефти перевозится танкерами «теневого флота», зарегистрированного и обслуживаемого вне западных юрисдикций.