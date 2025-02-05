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Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт
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Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт

Красному Кресту указали на дверь

02:00 797

Власти Нигера обратились к Международному комитету Красного Креста (МККК) с просьбой покинуть страну, пишет AFP со ссылкой на источник.

По словам собеседника, соглашения между Нигером и МККК были расторгнуты.

Местные СМИ сообщают о закрытии офисов МККК и распоряжении правительства о немедленном отъезде его сотрудников. Согласно данным источника AFP, часть иностранных сотрудников гуманитарной организации уже начала выезжать из страны.

На сайте МККК указано, что в Нигере организация оказывала помощь населению, затронутому конфликтом на юго-востоке страны. В том числе организация помогала лицам, спасающимся от боевых действий в северо-восточной части Нигерии. Организация занималась доставкой гумпомощи, лечением раненых, обеспечением водоснабжения и предоставлением поддержки крестьянам и фермерам.

Летом 2023 года в Нигере произошел военный переворот. После этого Нигер начал разрывать отношения со странами Запада. Нигер также отказался от двух оборонных соглашений с ЕС. В марте прошлого года правительство Нигера объявило о немедленном разрыве соглашения о военном сотрудничестве с США.

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