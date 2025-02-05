БРИКС еще раз сказали: доллар безальтернативен

Страны БРИКС не смогут найти замену американскому доллару, альтернативы ему в мире нет.

С таким заявлением выступил в интервью телеканалу Fox Business министр финансов США Скотт Бессент.

«Я занимаюсь валютными рынками 30-35 лет, и я могу заверить вас, что альтернативы доллару нет. Эти другие страны (БРИКС) могут говорить об этом. Они могут попытаться отобрать у нас статус резервной валюты, но на горизонте нет другой резервной валюты», - цитирует ТАСС Бессента.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил тарифами в размере 100% на товары из стран БРИКС в случае создания ими новой валюты или отказа от американского доллара.