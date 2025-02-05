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Грузии нужен «Нюрнбергский процесс»

02:28 319

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал создание в парламенте Грузии временной комиссии по расследованию деятельности «Единого национального движения» (2003-2012 годы).

По данным издания Sova News, Кобахидзе заявил, чтобы Грузия больше не возвращалась в «темное прошлое», необходимо провести своеобразный Нюрнбергский процесс.

«Мы до конца должны вернуть нашу страну, для этого принципиально важно все называть своими именами: криминала — криминалом, иноагента — иноагентом», — сказал Кобахидзе.

Премьер Грузии считает принципиально важным провести еще одно расследование по тем системным преступлениям, которые в течение 9 лет совершались «агентурным режимом», сформировавшимся тогда в Грузии во время правления команды экс-президента Михаила Саакашвили.

«Эти преступления лежат на ладони: это убийства людей, систематические пытки в тюрьмах, это рэкет бизнеса, это преступление войны 2008 года и так далее… Нам нужен своеобразный Нюрнбергский процесс для того, чтобы Грузия больше никогда не вернулась в темное прошлое — в то прошлое, которое мы помним, которое мы также тяжело помним… Никто и никогда не должен вернуть нашу страну в тот режим, который действовал до 2012 года», — заявил премьер.

Парламент Грузии 5 февраля создал временную следственную комиссию по действиям властей в 2003-2012 годы с целью оценки правления команды Михаила Саакашвили — партии «Единое национальное движение» (ЕНД). За создание комиссии проголосовало 83 депутата.

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