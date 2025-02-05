USD 1.7000
EUR 1.7643
RUB 1.6887
Подписаться на уведомления
Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт
Новость дня
Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт

За один год экспорт сливочного масла из Азербайджана в Россию вырос в 11 раз

Отдел информации
03:07 189

Азербайджан не входит в число ведущих мировых производителей сливочного масла, традиционно покрывая значительную часть внутреннего спроса за счет импорта. Но с прошлого года наша страна вдруг резко нарастила экспорт этого продукта, причем главным образом в Россию.

Созданный при правительстве Азербайджана Центр анализа экономических реформ и коммуникаций сообщил, что в прошлом году экспорт азербайджанского сливочного масла по сравнению с 2023 годом вырос в 11,2 раза. По данным Центра, за год этот показатель составил 78,4 миллиона долларов, тогда как в 2023 году экспорт сливочного масла принес в азербайджанскую казну всего 7 миллионов долларов.

Основная часть этого продукта поставляется в Россию. По расчетам Центра, в прошлом году средняя экспортная цена одного килограмма масла, отправленного в Россию, составила 11,1 маната. Всего же по итогам первых девяти месяцев 2024 года из Азербайджана в Россию было экспортировано 1.220 тонн этого продукта.

В прошлом году экспорт азербайджанского сливочного масла по сравнению с 2023 годом вырос в 11,2 раза

Согласно данным Государственного комитета по статистике, за январь-сентябрь 2024 года в Азербайджане было произведено 22,3 тысячи тонн сливочного масла, что на 10,5 процента больше, чем за аналогичный период 2023 года.

В то же время, за этот период в страну было ввезено 22,1 тысячи тонн сливочного масла на общую сумму 123,9 миллиона долларов. Таким образом, производство сливочного масла в Азербайджане превысило импорт всего на 141 тонну.

В настоящее время средняя розничная цена импортного сливочного масла в Азербайджане составляет от 21 до 23 манатов за килограмм, тогда как аналогичный местный продукт продается по цене около 20 манатов.

По данным российского Россельхознадзора, экспорт азербайджанского сливочного масла в Россию продолжает расти. В январе 2025 года он достиг 940 тонн, в пять раз (!) превысив показатель января 2024 года.

Эти цифры коррелируются со статистикой продаж в Россию белорусского сливочного масла – в январе белорусы экспортировали в Россию только 5,6 тысячи тонн этого продукта, то есть, почти в два раз меньше, чем в январе 2024 года.

Отметим, что, наряду с нашей страной, значительно нарастили экспорт сливочного в Россию Уругвай (649 тонн в январе 2025 года против 150 тонн годом ранее) и Аргентина (200 тонн в 2025 году вместо 50 тонн в 2024-м).

В этой связи важно напомнить, что острый дефицит сливочного масла в России начался еще в прошлом году, что привело к ощутимому удорожанию этого продукта.

И хотя Россия считается одним из ведущих в мире производителей сливочного масла, традиционно занимавшим значительную долю на рынке Азербайджанской Республики, сегодня, судя по статистике, ситуация кардинально меняется.

Официальный представитель президента Украины: «Зеленский не сядет с Путиным за стол переговоров»
Официальный представитель президента Украины: «Зеленский не сядет с Путиным за стол переговоров» беседы Эйнуллы Фатуллаева
5 февраля 2025, 19:13 4228
За один год экспорт сливочного масла из Азербайджана в Россию вырос в 11 раз
За один год экспорт сливочного масла из Азербайджана в Россию вырос в 11 раз
03:07 190
Трамп расскажет трампистам о Трампе
Трамп расскажет трампистам о Трампе по ту сторону океана
01:48 524
США пошли на Иран
США пошли на Иран новая точка отсчета
5 февраля 2025, 17:55 3821
Трамп разрушает и Женевские конвенции: народы выселяют!
Трамп разрушает и Женевские конвенции: народы выселяют! главная тема
5 февраля 2025, 12:23 7082
Белый дом: Трамп не изменит свое решение, а Нетаньяху все знал
Белый дом: Трамп не изменит свое решение, а Нетаньяху все знал
5 февраля 2025, 23:59 2217
В Киеве анонсируют большие события
В Киеве анонсируют большие события
5 февраля 2025, 23:20 3774
Дело о подбитом самолете AZAL: Азербайджан готовит обращение в международный суд
Дело о подбитом самолете AZAL: Азербайджан готовит обращение в международный суд
5 февраля 2025, 21:26 6248
Зеленский уверен: русские не смогут вытеснить ВСУ из Курской области
Зеленский уверен: русские не смогут вытеснить ВСУ из Курской области
5 февраля 2025, 20:23 3466
«Карабах» - самая проигрывающая команда Европы
«Карабах» - самая проигрывающая команда Европы Лидер по числу поражений в еврокубках
5 февраля 2025, 20:13 2550
Имамоглу грозит семь лет
Имамоглу грозит семь лет
5 февраля 2025, 20:08 3406

ЭТО ВАЖНО

Официальный представитель президента Украины: «Зеленский не сядет с Путиным за стол переговоров»
Официальный представитель президента Украины: «Зеленский не сядет с Путиным за стол переговоров» беседы Эйнуллы Фатуллаева
5 февраля 2025, 19:13 4228
За один год экспорт сливочного масла из Азербайджана в Россию вырос в 11 раз
За один год экспорт сливочного масла из Азербайджана в Россию вырос в 11 раз
03:07 190
Трамп расскажет трампистам о Трампе
Трамп расскажет трампистам о Трампе по ту сторону океана
01:48 524
США пошли на Иран
США пошли на Иран новая точка отсчета
5 февраля 2025, 17:55 3821
Трамп разрушает и Женевские конвенции: народы выселяют!
Трамп разрушает и Женевские конвенции: народы выселяют! главная тема
5 февраля 2025, 12:23 7082
Белый дом: Трамп не изменит свое решение, а Нетаньяху все знал
Белый дом: Трамп не изменит свое решение, а Нетаньяху все знал
5 февраля 2025, 23:59 2217
В Киеве анонсируют большие события
В Киеве анонсируют большие события
5 февраля 2025, 23:20 3774
Дело о подбитом самолете AZAL: Азербайджан готовит обращение в международный суд
Дело о подбитом самолете AZAL: Азербайджан готовит обращение в международный суд
5 февраля 2025, 21:26 6248
Зеленский уверен: русские не смогут вытеснить ВСУ из Курской области
Зеленский уверен: русские не смогут вытеснить ВСУ из Курской области
5 февраля 2025, 20:23 3466
«Карабах» - самая проигрывающая команда Европы
«Карабах» - самая проигрывающая команда Европы Лидер по числу поражений в еврокубках
5 февраля 2025, 20:13 2550
Имамоглу грозит семь лет
Имамоглу грозит семь лет
5 февраля 2025, 20:08 3406
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться