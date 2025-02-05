За один год экспорт сливочного масла из Азербайджана в Россию вырос в 11 раз

Основная часть этого продукта поставляется в Россию. По расчетам Центра, в прошлом году средняя экспортная цена одного килограмма масла, отправленного в Россию, составила 11,1 маната. Всего же по итогам первых девяти месяцев 2024 года из Азербайджана в Россию было экспортировано 1.220 тонн этого продукта.

Созданный при правительстве Азербайджана Центр анализа экономических реформ и коммуникаций сообщил, что в прошлом году экспорт азербайджанского сливочного масла по сравнению с 2023 годом вырос в 11,2 раза. По данным Центра, за год этот показатель составил 78,4 миллиона долларов, тогда как в 2023 году экспорт сливочного масла принес в азербайджанскую казну всего 7 миллионов долларов.

Азербайджан не входит в число ведущих мировых производителей сливочного масла, традиционно покрывая значительную часть внутреннего спроса за счет импорта. Но с прошлого года наша страна вдруг резко нарастила экспорт этого продукта, причем главным образом в Россию.

Согласно данным Государственного комитета по статистике, за январь-сентябрь 2024 года в Азербайджане было произведено 22,3 тысячи тонн сливочного масла, что на 10,5 процента больше, чем за аналогичный период 2023 года.

В то же время, за этот период в страну было ввезено 22,1 тысячи тонн сливочного масла на общую сумму 123,9 миллиона долларов. Таким образом, производство сливочного масла в Азербайджане превысило импорт всего на 141 тонну.

В настоящее время средняя розничная цена импортного сливочного масла в Азербайджане составляет от 21 до 23 манатов за килограмм, тогда как аналогичный местный продукт продается по цене около 20 манатов.

По данным российского Россельхознадзора, экспорт азербайджанского сливочного масла в Россию продолжает расти. В январе 2025 года он достиг 940 тонн, в пять раз (!) превысив показатель января 2024 года.

Эти цифры коррелируются со статистикой продаж в Россию белорусского сливочного масла – в январе белорусы экспортировали в Россию только 5,6 тысячи тонн этого продукта, то есть, почти в два раз меньше, чем в январе 2024 года.

Отметим, что, наряду с нашей страной, значительно нарастили экспорт сливочного в Россию Уругвай (649 тонн в январе 2025 года против 150 тонн годом ранее) и Аргентина (200 тонн в 2025 году вместо 50 тонн в 2024-м).

В этой связи важно напомнить, что острый дефицит сливочного масла в России начался еще в прошлом году, что привело к ощутимому удорожанию этого продукта.

И хотя Россия считается одним из ведущих в мире производителей сливочного масла, традиционно занимавшим значительную долю на рынке Азербайджанской Республики, сегодня, судя по статистике, ситуация кардинально меняется.