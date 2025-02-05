Армянская диаспора в США против Пашиняна

Если одной из целей нынешнего визита в США Никола Пашиняна было налаживание отношений с местной армянской диаспорой, то следует признать, что премьер-министр Армении ее не добился. Как уже сообщалось, в Вашингтоне представители армянской диаспоры встретили премьер-министра Армении акцией протеста. А накануне Армянский национальный комитет Америки (АNCA), являющийся одной из крупнейших диаспорских организаций в США, гневно раскритиковал заявление Пашиняна о его готовности ради достижения мирного соглашения с Азербайджаном не подавать иски в международные суды. На самом деле отношения между армянской диаспорой США и Пашиняном никогда не отличались чрезмерным дружелюбием, а после поражения Армении в 44-дневной войне и вовсе перешли в неприкрыто враждебную плоскость, поскольку диаспора винит в этом поражении, прежде всего, Никола Пашиняна, а уже потом возлагает ответственность на Россию.

Если до прихода Пашиняна к власти в 2018 году диаспора традиционно обладала значительными рычагами влияния на армянское руководство, то за последние годы ситуация резко изменилась. Армяне за рубежом утратили возможность оказывать давление на правительство в Ереване, а дашнакские структуры, тесно связанные с западной диаспорой, превратились на родине в политическую группу маргиналов. Кроме того, Пашинян несколько раз вводил запрет на въезд в Армению для дашнакских деятелей, представляющих диаспору. Словом, было вполне ожидаемо, что последние заявления Пашиняна, в которых он критиковал миф о «геноциде», называя его «инструментом геополитических манипуляций», еще больше ухудшат его отношения с армянской диаспорой на Западе. В то же время следует признать, что за последние два года армянская диаспора США «ради общенациональных интересов» временно отложила открытую критику Еревана, сосредоточив усилия на антиазербайджанской деятельности.

Как известно, в период правления администрации Байдена она лоббировала внесение в Конгресс ряда предвзятых резолюций, направленных против Азербайджана, а также сыграла ключевую роль в формировании проармянского курса Вашингтона на Южном Кавказе. Армянская диаспора стремится продолжить свою деятельность и при новой администрации Трампа, добиваясь от нее в качестве приоритетов Белого дома в политике на Южном Кавказе сохранения политической поддержки Армении и усиления давления на Азербайджан. Известно, что в команде Трампа есть политики, поддерживающие с армянской диаспорой тесные связи. С другой стороны, маловероятно, что новая администрация США продолжит курс Байдена в отношении Азербайджана, который является близким союзником и стратегическим партнером Государства Израиль. Визит Пашиняна в Вашингтон, без сомнения, также направлен на выяснение того, каким именно будет подход новой администрации к нашему региону. Накануне премьер-министр Армении провел встречи с рядом конгрессменов и сенаторов, а также выступил на панельной дискуссии, организованной аналитическим центром Atlantic Council, сделав несколько заявлений, которые не могли не вызвать раздражение армянской диаспоры. В частности, Никол Пашинян заявил, что на самом деле поражение Армении в 44-дневной войне дало ей шанс обрести «настоящий суверенитет». То есть, премьер-министр дал понять своим американским соотечественникам, что, освободившись от бремени карабахского конфликта и, соответственно, зависимости от России, Армения взяла курс на обретение полноценного суверенитета.