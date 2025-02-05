Странно, что Трамп не хочет переселить палестинцев в Украину

Пока самым ярким результатом визита израильского премьера Биньямина Нетаньяху в гости к Дональду Трампу стало заявление последнего о том, что всех палестинцев надо переселить из разрушенного Сектора Газы в соседние государства. И еще Нетаньяху подарил Трампу золотой пейджер, в знак признания ответственности израильских спецслужб за известную операцию со взрывающимися пейджерами против группировки «Хезболла». Наверняка служба безопасности президента проверила гаджет на предмет того, не подсунул ли туда чего-то лишнего дорогой друг. По итогам переговоров с Нетаньяху Трамп фонтанировал громкими заявлениями. По его словам, у "палестинцев нет альтернативы, кроме как покинуть Газу". “Я хочу, чтобы Иордания и Египет приняли палестинцев…. Но я не обязательно поддерживаю израильские поселения там”, — сказал он. По его словам, в регионе достаточно денег для такой масштабной операции. Он считает возможным переселить 1,7–1,8 миллиона человек в 5 или 6 «комфортных для них мест».

Между тем, все соседние государства, прежде всего Египет и Иордания уже отвергли это «заманчивое» предложение. Правда, они сделали это в довольно осторожной форме, чтобы лишний раз не нарываться на гнев импульсивного американского лидера, который уже показал на примере других стран, сколь он скор бывает на расправу, моментально вводя заградительные пошлины и иные ограничительные меры против тех, кто посмел ему перечить. Для Египта и Иордании прием немногим менее 2 миллионов бедных и довольно радикально настроенных беженцев – не самая приятная перспектива. Есть и чисто юридические препятствия для осуществления данного плана Трампа: Израиль и США являются подписантами Женевской конвенции, которая запрещает насильственную депортацию народов. Равно как проблематичной в своей реализации является и другая идея Трампа, а именно, как он выразился, «взятия под контроль Сектора Газа». Предположительно, путем отправки туда американских военных. Но на такую акцию нужно заручиться согласием американского Конгресса. Который, хотя там и имеется незначительное республиканское большинство, уже настолько глубоко проникся нео-изоляционистскими идеями Трампа в духе «Америка превыше всего и прежде всего», что вряд ли с энтузиазмом поддержит отправку воинского контингента на горячий Ближний Восток. Впрочем, эти заведомо нереалистичные высказывания Трампа могли преследовать совсем другие цели, а именно скрыть более деликатную содержательную часть переговоров с Нетаньяху. Результаты которой пока неочевидны. Также эти заявления были призваны нести и определенный пиар-месседж для поддержки израильского премьера в то время, как в его собственном кабинете министров зреет мятеж праворадикалов, недовольных слишком компромиссным, по их мнению, соглашением с ХАМАС.

При этом в публичной части переговоров Трампа с Нетаньяху ни слова не было сказано о том, как Америка относится к перспективам реализации уже второй фазы соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, которая должна настать в этом месяце. Ожидается, что после реализации первой фазы, (предусматривающей освобождение 33 израильских заложников в обмен на почти 2000 палестинских заключенных) в ходе второй - будут освобождены оставшиеся пленные и начнутся переговоры о постоянном прекращении войны. Трамп, со своей стороны, пока лишь выступил с угрозами в адрес ХАМАС, если с освобождением оставшихся заложников возникнут задержки. Однако, возможно, что в ходе закрытой части его переговоров с израильским премьером обсуждалась возможность возобновления военных действий в Газе. Нетаньяху в силу политических раскладов в его кабинете, где растет давление на него со стороны правых, судя по всему, всерьез рассматривает возможность возобновления войны после первой фазы соглашения, не переходя ко второй. Но ему нужно для этого «разрешение» от Трампа. Пока нет никаких признаков того, что он его получил. Трамп вовсе не заинтересован в возобновлении полномасштабной войны на Ближнем Востоке. Хотя он, опять же в знак солидарности с Нетаньяху, разморозил заблокированную было администрацией Байдена часть военной помощи Израилю в размере миллиарда долларов. Судя по всему, пока не удалось особо далеко продвинуться в переговорах о том, чтобы вернуться к идее установление связей Израиля с Саудовской Аравией. Иерусалим хотел бы уже сейчас создать переговорную группу для подготовки установления официальных отношений с государствами Персидского залива, что, по идее, совпадает с замыслами администрации Трампа. Это могло бы стать «второй фазой» так называемых Соглашений Авраама, когда Израиль установил дипотношения с ОАЭ Эмиратами, Бахрейном и Марокко во время первого срока Трампа. Саудовская Аравия не присоединилась к этим соглашениям 2020 года и пока придерживается официальной линии на непризнание Израиля.