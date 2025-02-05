Украина ударила по месту запуска «Шахедов»: заявление Генштаба

Силы обороны Украины поразили аэродром «Приморско-Ахтарск» в Краснодарском крае РФ, который Москва использует для пусков беспилотников типа Shahed по территории Украины.

О поражении аэродрома сообщил Генштаб ВСУ в соцсетях. «Подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны в ночь на 6 февраля поразили аэродром «Приморско-Ахтарский» в Краснодарском крае РФ», - заявили в Генштабе.

Отмечается, что это объект оперативного базирования авиационных средств. Он используется для хранения, подготовки и пусков БПЛА типа Shahed по территории Украины, а также для обслуживания авиатехники, которая выполняет задачи в районах Запорожской и Херсонской областей.

«Подтверждено попадание и взрывы в районе цели. Возник пожар. Результаты поражения уточняются», - говорится в сообщении.