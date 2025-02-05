USD 1.7000
EUR 1.7658
RUB 1.7347
Подписаться на уведомления
Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт
Новость дня
Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт

Панама согласилась на требования Трампа

10:12 2367

Власти Панамы приняли решение об отмене платы за проход через Панамский канал для судов, принадлежащих США, сообщила пресс-служба Госдепа США.

«Суда правительства США теперь могут проходить через Панамский канал без взимания платы, что экономит правительству США миллионы долларов в год», — сказано в сообщении Госдепа в соцсети Х.

Однако управление Панамского канала опровергло заявления Госдепа.

«В ответ на информацию, опубликованную Государственным департаментом США, управление Панамского канала, уполномоченное устанавливать пошлины и другие сборы за проход по каналу, сообщает, что оно не вносило в них никаких корректировок», — говорится в заявлении.

Госсекретарь Марко Рубио 2 февраля встречался с президентом Панамы Хосе Раулем Мулино. Панама не будет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе «Один пояс, один путь», сообщил Мулино после переговоров с Рубио. Президент США Дональд Трамп отказался сохранять статус-кво относительно канала из-за возросшего влияния Китая на регион, объяснил глава Госдепа.

Трамп пожаловался на «смехотворно высокие тарифы» за проход американских судов по Панамскому каналу и пригрозил вернуть его под контроль США. Каждый метр канала принадлежит Панаме, заявил Мулино в ответ на угрозы американского президента.

В своей инаугурационной речи американский лидер назвал решение отдать Панамский канал ошибкой. По его словам, сейчас американские суда переплачивают за проход через него, в том числе и корабли ВМС. Каналом же фактически управляет Китай, убежден Трамп. «А мы не отдавали его Китаю, мы отдавали его Панаме. И мы забираем его обратно», — подчеркнул он.

В 1903 году США поддержали отделение Панамы от Колумбии и подписали с ней соглашение, по которому Вашингтон получил «на вечные времена» право пользования территорией будущего Панамского канала и контроля над ней. Панама получила по договору $10 млн. За пользование каналом для США была установлена арендная плата.

Однако на фоне усиливающихся антиамериканских настроений в Панаме в 1977 году стороны подписали два соглашения. Одно из них подразумевало, что к 1999 году управление каналом будет полностью передано панамским властям. Согласно второму — Договору о постоянном нейтралитете и эксплуатации Панамского канала, — США лишились возможности размещать военные объекты в зоне канала, но сохранили право на транзит военных судов по этому судоходному пути.

Совместное обращение Минздрава и Генеральной прокуратуры
Совместное обращение Минздрава и Генеральной прокуратуры
12:06 603
Странно, что Трамп не хочет переселить палестинцев в Украину
Странно, что Трамп не хочет переселить палестинцев в Украину новая геополитика
03:43 4210
Когда дубина не у тебя одного
Когда дубина не у тебя одного война миров
5 февраля 2025, 15:26 5736
В России назначили нового «Маска»
В России назначили нового «Маска»
11:38 1534
Азербайджан уведомил США
Азербайджан уведомил США
11:20 2103
Россия предлагает США «жесткий торг»
Россия предлагает США «жесткий торг»
10:41 2659
США обвинили ЮАР в «очень плохих вещах»
США обвинили ЮАР в «очень плохих вещах»
10:23 1726
Украина ударила по месту запуска «Шахедов»: заявление Генштаба
Украина ударила по месту запуска «Шахедов»: заявление Генштаба обновлено 11:29; видео
11:29 3323
Армянская диаспора в США против Пашиняна
Армянская диаспора в США против Пашиняна наш комментарий
03:16 5935
Ядерная шутка Зеленского
Ядерная шутка Зеленского горячая тема
5 февраля 2025, 13:51 7910
Официальный представитель президента Украины: «Зеленский не сядет с Путиным за стол переговоров»
Официальный представитель президента Украины: «Зеленский не сядет с Путиным за стол переговоров» беседы Эйнуллы Фатуллаева
5 февраля 2025, 19:13 5848

ЭТО ВАЖНО

Совместное обращение Минздрава и Генеральной прокуратуры
Совместное обращение Минздрава и Генеральной прокуратуры
12:06 603
Странно, что Трамп не хочет переселить палестинцев в Украину
Странно, что Трамп не хочет переселить палестинцев в Украину новая геополитика
03:43 4210
Когда дубина не у тебя одного
Когда дубина не у тебя одного война миров
5 февраля 2025, 15:26 5736
В России назначили нового «Маска»
В России назначили нового «Маска»
11:38 1534
Азербайджан уведомил США
Азербайджан уведомил США
11:20 2103
Россия предлагает США «жесткий торг»
Россия предлагает США «жесткий торг»
10:41 2659
США обвинили ЮАР в «очень плохих вещах»
США обвинили ЮАР в «очень плохих вещах»
10:23 1726
Украина ударила по месту запуска «Шахедов»: заявление Генштаба
Украина ударила по месту запуска «Шахедов»: заявление Генштаба обновлено 11:29; видео
11:29 3323
Армянская диаспора в США против Пашиняна
Армянская диаспора в США против Пашиняна наш комментарий
03:16 5935
Ядерная шутка Зеленского
Ядерная шутка Зеленского горячая тема
5 февраля 2025, 13:51 7910
Официальный представитель президента Украины: «Зеленский не сядет с Путиным за стол переговоров»
Официальный представитель президента Украины: «Зеленский не сядет с Путиным за стол переговоров» беседы Эйнуллы Фатуллаева
5 февраля 2025, 19:13 5848
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться