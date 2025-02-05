Панама согласилась на требования Трампа

«В ответ на информацию, опубликованную Государственным департаментом США, управление Панамского канала, уполномоченное устанавливать пошлины и другие сборы за проход по каналу, сообщает, что оно не вносило в них никаких корректировок», — говорится в заявлении.

«Суда правительства США теперь могут проходить через Панамский канал без взимания платы, что экономит правительству США миллионы долларов в год», — сказано в сообщении Госдепа в соцсети Х.

Госсекретарь Марко Рубио 2 февраля встречался с президентом Панамы Хосе Раулем Мулино. Панама не будет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе «Один пояс, один путь», сообщил Мулино после переговоров с Рубио. Президент США Дональд Трамп отказался сохранять статус-кво относительно канала из-за возросшего влияния Китая на регион, объяснил глава Госдепа.

Трамп пожаловался на «смехотворно высокие тарифы» за проход американских судов по Панамскому каналу и пригрозил вернуть его под контроль США. Каждый метр канала принадлежит Панаме, заявил Мулино в ответ на угрозы американского президента.

В своей инаугурационной речи американский лидер назвал решение отдать Панамский канал ошибкой. По его словам, сейчас американские суда переплачивают за проход через него, в том числе и корабли ВМС. Каналом же фактически управляет Китай, убежден Трамп. «А мы не отдавали его Китаю, мы отдавали его Панаме. И мы забираем его обратно», — подчеркнул он.

В 1903 году США поддержали отделение Панамы от Колумбии и подписали с ней соглашение, по которому Вашингтон получил «на вечные времена» право пользования территорией будущего Панамского канала и контроля над ней. Панама получила по договору $10 млн. За пользование каналом для США была установлена арендная плата.

Однако на фоне усиливающихся антиамериканских настроений в Панаме в 1977 году стороны подписали два соглашения. Одно из них подразумевало, что к 1999 году управление каналом будет полностью передано панамским властям. Согласно второму — Договору о постоянном нейтралитете и эксплуатации Панамского канала, — США лишились возможности размещать военные объекты в зоне канала, но сохранили право на транзит военных судов по этому судоходному пути.