Международные эксперты по реставрации и консервации на тренингах Минкультуры

В Национальном художественном музее Азербайджана реализуется проект по научным исследованиям и консервации произведений британского искусства.

В рамках совместного проекта Национального художественного музея Азербайджана и Британского Совета тренинг, прошедший 3-7 февраля, проводит Руперт Физерстоун, известный эксперт по консервации картин, приглашенный из Великобритании.

Выступая в качестве независимого реставратора и консультанта по живописи, Р.Физерстоун в 2001–2008 годах руководил консервацией картин Британской королевской коллекции в Виндзорском замке. С 2008 по 2021 год он возглавлял отдел консервации Музея Фицуильяма при Кембриджском университете, а также занимал пост директора Института Гамильтона Керра.

3 февраля Руперт Физерстоун выступил в Национальном художественном музее Азербайджана с презентацией, отражающей его деятельность в области консервации произведений искусства. Он также проинформировал участников об основной цели проекта. На мероприятии выступили директор Национального художественного музея Азербайджана Ширин Маликова, директор представительства Британского Совета в Азербайджане Наргиз Гаджиева и рассказала о важности проекта.