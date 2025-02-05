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Международные эксперты по реставрации и консервации на тренингах Минкультуры

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10:17 473

В Национальном художественном музее Азербайджана реализуется проект по научным исследованиям и консервации произведений британского искусства.

В рамках совместного проекта Национального художественного музея Азербайджана и Британского Совета тренинг, прошедший 3-7 февраля, проводит Руперт Физерстоун, известный эксперт по консервации картин, приглашенный из Великобритании.

Выступая в качестве независимого реставратора и консультанта по живописи, Р.Физерстоун в 2001–2008 годах руководил консервацией картин Британской королевской коллекции в Виндзорском замке. С 2008 по 2021 год он возглавлял отдел консервации Музея Фицуильяма при Кембриджском университете, а также занимал пост директора Института Гамильтона Керра.

3 февраля Руперт Физерстоун выступил в Национальном художественном музее Азербайджана с презентацией, отражающей его деятельность в области консервации произведений искусства. Он также проинформировал участников об основной цели проекта. На мероприятии выступили директор Национального художественного музея Азербайджана Ширин Маликова, директор представительства Британского Совета в Азербайджане Наргиз Гаджиева и рассказала о важности проекта.

Затем в соответствии с программой проекта 3-4 февраля было проведено исследование по научному исследованию, сохранению и определению современного состояния британской коллекции.

В рамках проекта 5-6 февраля пройдет тренинг для сотрудников Научно-реставрационного, Научно-исследовательского и Фондового отделов Национального художественного музея, посвященный передовым методам консервации, долгосрочной сохранности и устойчивости.

В последний день проекта - 7 февраля - будут даны предложения и рекомендации по разработке плана подготовки британской коллекции к выставке, а также обсуждены окончательные результаты проекта.

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