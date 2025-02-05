США обвинили ЮАР в «очень плохих вещах»

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не будет присутствовать на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Йоханнесбурге из-за действий Южно-Африканской Республики (ЮАР). Об этом он написал в соцсети X.

По словам Рубио, Южная Африка «делает очень плохие вещи».

«[ЮАР] экспроприирует частную собственность. Использует G20 для продвижения «солидарности, равенства и устойчивого развития». Другими словами, многообразия, равноправия и изменения климата», – написал он.

Рубио выразил мнение, что должен продвигать национальные интересы Америки, а не «тратить деньги налогоплательщиков или потакать антиамериканизму».

4 февраля президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social обратил внимание на общественно-социальные проблемы африканского континента. По его словам, Южная Африка «конфискует землю и очень плохо обращается с определенными классами людей». Он назвал ситуацию плохой, и заявил, что радикальные левые СМИ «не хотят даже упоминать» о ней. «Массовое нарушение прав человека как минимум происходит у всех на виду. Соединенные Штаты не будут этого терпеть, мы будем действовать!» – заявил Трамп, пообещав прекратить любое дальнейшее финансирование ЮАР, «пока не будет завершено полное расследование этой ситуации».