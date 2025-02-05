Израиль готовится к выселению палестинцев

Министр обороны Израиля поручил армии подготовить план, позволяющий жителям Газы добровольно покинуть анклав и уехать в любую точку мира.

Между тем президенту США Дональду Трампу пригрозили импичментом после заявлений о планах «забрать» и выселить сектор Газа.

Конгрессмен-демократ Эл Грин обвинил президента США в планах «этнических чисток» палестинцев и заявил, что инициирует процедуру импичмента.

«Этнические чистки — это не шутка, особенно когда это исходит от президента Соединенных Штатов, самого влиятельного человека в мире, когда он может воплотить в жизнь то, что говорит», — сказал Грин.

«Движение за импичмент президента началось. Я встаю, чтобы объявить, что я внесу документ об импичменте против президента за предложенные и совершенные подлые поступки», — сказал демократ во время заседания палаты Конгресса.