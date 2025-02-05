Россия предлагает США «жесткий торг»

Так он прокомментировал вопрос о том, что «Россия сама отвернулась от Запада «концептуально и идеологически», а потому «упускает» договориться с президентом США Дональдом Трампом по Украине. По словам Рябкова, в России «действительно стремились к честному партнерству с Западом».

«Но нас не услышали, да и не хотели слышать в принципе... Россия смогла выстоять и вернуть себе законное место в мировой геополитике, расстроив планы администрации Джо Байдена, «продвигавшей либерал-глобалистский миропорядок, основанный на правилах», нанести Москве «стратегическое поражение» в гибридной войне до «последнего украинца», – сказал он.

Он добавил, что «на фоне провала этого курса и смены администрации первый шаг к нормализации двусторонних отношений, имея в виду переговоры на основе принципов взаимного уважения и равноправия, должны сделать США». «Так что решения и выбор за Трампом и его командой», – добавил Рябков.