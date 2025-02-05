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Азербайджанцев предупредили об опасных напитках для похудения

10:55 1120

Минздрав и Государственный таможенный комитет Азербайджана выступили с совместным заявлением в связи с участившимися случаями ввоза в страну так называемых «напитков для похудения», в составе которых обнаружены губительные для организма человека вещества.

Как отмечается в заявлении, различные чаи и кофе ввозятся в страну посредством онлайн-заказов и, как показывают результаты проведенного таможенными органами расследования, содержат сильнодействующее вещество сибутрамин.

Сибутрамин входит в «Список сильнодействующих веществ», утвержденный законом Азербайджанской Республики от 18 марта 2016 года. Провоз через таможенную границу Азербайджана товаров с таким составом вне таможенного контроля, с использованием поддельных документов или средств таможенной идентификации, либо путем недекларирования или неправильного декларирования влечет уголовную ответственность по статье 206, а при наличии оснований - по статье 240 УК АР.

Сибутрамин имеет более 10 000 известных побочных эффектов, среди которых головная боль, бессонница, сухость во рту, головокружение, запор, повышение артериального давления, депрессия, беспокойство, утомляемость, рвота, диарея, сухость в горле, мигрень, инфаркт миокарда, галлюцинации, острые осложнения и серьезные риски сердечно-сосудистых заболеваний, астма, кома, потеря речи, внезапная смерть и другие.

По этим причинам использование сибутрамина было прекращено во многих странах. В частности, помимо Азербайджана, государственная регистрация продуктов, содержащих «сибутрамин», запрещена в странах Европейского Союза, а также в США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Сингапуре, Египте и других странах.

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