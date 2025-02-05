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Kontakt открывает дорогу в Шушу

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В КАРАБАХЕ
11:10 626

Все дороги ведут в Шушу – сердце Карабаха. Поэтому радующая своих клиентов сеть магазинов Kontakt приносит на эти древние земли современные возможности, осуществляя прямую доставку в Шушу свыше 30 тыс. товаров всего лишь посредством одного клика или звонка.

Если быть точнее, то вы можете заказать напрямую на свой адрес через сайт kontakt.az или позвонив на номер *6060 все, что может понадобиться для восстановления жизни в Карабахе – электронику, бытовую технику, мебель, текстиль, косметику, предметы личной гигиены, музыкальные инструменты и даже строительные материалы. Покупку можно оплатить как наличными, так и посредством выгодных условий помесячной оплаты!

К слову, Шуша не является первым адресом в Карабахе, куда Kontakt осуществляет доставку. Сеть уже около двух лет осуществляет доставку товаров в Лачин, Зангилан, Джебраил и Губадлы. Среди самых заказываемых товаров крупная и мелкая бытовая техника и мебель. А это говорит о том, что люди заново воссоздают свой быт на исконно родных землях, обретают уют на своей родине. Kontakt, обеспечивающий личные нужды вернувшегося в Карабах населения, с гордостью доставляет им украшающие их дома товары, и относится к этим товарам с особой трепетностью.  

Стоит отметить, что сеть магазинов Kontakt уже много лет проводит различные патриотические проекты в рамках «Карабахской программы», и ее деятельность направлена на то, чтобы охватить каждый уголок Карабаха и облегчить жизнь каждого человека, проживающего на этих землях. Kontakt, который подобными шагами решительно продолжает свою патриотическую миссию, призывает всех проявить солидарность с возрождением Карабаха.

Подробнее о проектах, реализуемых в рамках «Карабахской программы», можно узнать здесь.

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