Азербайджан уведомил США

Официальный Баку направил американской стороне уведомление о том, что для работы USAID в Азербайджане нет никаких правовых оснований, в связи с чем ее деятельность в стране прекращается.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Напомним, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с грузинской коллегой Макой Бочоришвили заявил, что де-юре с 1 июня 2024 года Агентство США по международному развитию (USAID) не имеет правовых оснований для деятельности в Азербайджане.