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Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт

Азербайджан уведомил США

11:20 2124

Официальный Баку направил американской стороне уведомление о том, что для работы USAID в Азербайджане нет никаких правовых оснований, в связи с чем ее деятельность в стране прекращается.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Напомним, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с грузинской коллегой Макой Бочоришвили заявил, что де-юре с 1 июня 2024 года Агентство США по международному развитию (USAID) не имеет правовых оснований для деятельности в Азербайджане.

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