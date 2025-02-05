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Глава Telegram застрял в Париже

11:34 782

Основатель Telegram Павел Дуров будет находиться в Париже, пока его дело не дойдет до суда, пишет издание Wired со ссылкой на представителя французской прокуратуры.

Отмечается, что дело дойдет до суда не раньше, чем через год.

Основателю Telegram запрещено выезжать из Франции, он обязан регулярно отмечаться в полиции. По данным издания, дело против бизнесмена началось из-за отказа мессенджера раскрыть личность подозреваемого в изнасиловании и педофилии.

В прокуратуре заявили, что ордер на арест Дурова был выдан после того, как стало понятно, сколько расследований в разных департаментах зашло в тупик из-за того, что Telegram не отвечал на запросы правоохранительных органов. Также там отметили, что говорить о возможном мировом соглашении пока рано.

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