В России назначили нового «Маска»

Новым главой государственной корпорации по космической деятельности назначен Дмитрий Баканов - ранее он был заместителем министра транспорта РФ.

До назначения в Роскосмос 39-летний Баканов работал в Минтрансе России в должности замминистра. На этом посту он занимался, в частности, вопросами инноваций, в том числе беспилотного транспорта. До прихода в Минтранс Баканов в 2011-2019 годах руководил спутниковой системой «Гонец».

Борисов возглавлял Роскосмос с 2022 года, сменив Дмитрия Рогозина. До назначения в госкорпорацию он работал заместителем председателя правительства РФ, курируя технологический и оборонный комплекс, а перед этим был замминистра обороны России.