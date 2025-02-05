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В России назначили нового «Маска»

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Президент России Владимир Путин освободил Юрия Борисова от должности генерального директора Роскосмоса, сообщают российские телеграм-каналы.

Новым главой государственной корпорации по космической деятельности назначен Дмитрий Баканов - ранее он был заместителем министра транспорта РФ.

До назначения в Роскосмос 39-летний Баканов работал в Минтрансе России в должности замминистра. На этом посту он занимался, в частности, вопросами инноваций, в том числе беспилотного транспорта. До прихода в Минтранс Баканов в 2011-2019 годах руководил спутниковой системой «Гонец».

Борисов возглавлял Роскосмос с 2022 года, сменив Дмитрия Рогозина. До назначения в госкорпорацию он работал заместителем председателя правительства РФ, курируя технологический и оборонный комплекс, а перед этим был замминистра обороны России.

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