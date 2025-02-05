Великолепная тройка: ABB, Azerconnect Group, PASHA
Международное агентство Top Employers Institute, составляющее рейтинги современного рынка труда по всему миру, опубликовало очередной список "Лучших работодателей" на 2025 год (ознакомиться можно на сайте https://www.top-employers.com/), в который впервые были включены сразу три азербайджанские компании - PAŞA Management Company, Международный Банк Азербайджана (ABB) и Azerconnect Group (в составе NEQSOL Holding).
Напомним, что Top Employers Institute проверяет, сертифицирует и признает флагманскими работодателей только тех корпораций и компаний, которым удается пройти строгие стандарты его программ сертификации. Компании оцениваются в таких категориях, как кадровая стратегия, рабочая среда, привлечение талантов, обучение, благополучие, этика и многообразие, равенство и инклюзивность, а также еще порядка двухсот других показателей.
С точки зрения международной оценки социально-экономической среды Азербайджанской Республики, это событие можно считать ключевым по трем факторам.
Успех ненефтяного сектора
Во-первых, азербайджанская "тройка" в рейтинге Top Employers Institute представляет не сырьевые компании, а сектор банковских и цифровых услуг.
В частности, попадание в рейтинговый отчёт банка АВВ, PAŞA Management Company и Azerconnect Group подтверждает их роль в качестве эффективных инструментов социально-экономического развития своей страны.
Достаточно вспомнить, что в банке ABB обслуживается порядка 17 тысяч юридических лиц, а число вкладчиков и клиентов, использующих услуги банка, превышает 2,6 миллиона человек. Более 80 филиалов банка ABB по всей стране стимулируют молодых азербайджанцев на развитие познаний в банковском и финансовом деле как возможность трудоустройства в этом секторе экономики либо на создание собственного дела.
Наличие своеобразного эталона национального бизнеса, официально признанного на международном уровне, формирует в сознании представителей молодого поколения определенные параметры качественного развития личности в деловой сфере. Собственно, банк ABB и развивается как стимулирующий инструмент. В 2022 году он разработал платформу интернет-банкинга для корпоративных клиентов, благодаря чему более 96 процентов операций корпоративных клиентов проводятся в цифровом формате, в 2023 году АВВ вывел на рынок цифровую карту Tam DigiCard и DigiDeposit, а в 2024-м запустил приложение ABB Biz для малого бизнеса.
Цифровая трансформация
Еще один момент, на который обращает внимание рейтинг Top Employers Institute — это показатель трансформации рынка труда и занятости в стране. Собственно, первые признаки попадания в рейтинг-лист Top Employers Institute прослеживались уже в прошлом году, когда в отчётах Top Employers Institute положительно оценивалась деятельность Azerconnect Group.
В целом же оценка международных рейтинговых агентств - от отраслевых, как в данном случае, до макроэкономических, в частности, агентства Fitch, говорит о выходе азербайджанского рынка труда на новое плато. В сравнении с ситуацией 2010-х годов особенно заметно, что в Баку и в других крупных городах страны доля "интеллектуального труда" возрастает даже в тех сферах, где доминируют традиционные виды постоянного физического присутствия на рабочем месте и регулярных нагрузок по системе "дом - офис - рабочее место".
Цифровые коммуникации и другие технические нововведения, помогающие трансформировать занятость человека, позволили высвободить творческий потенциал для собственного развития или роста показателей бизнеса и работы.
Для той же Azerconnect Group цифровые коммуникации являются непосредственной сферой деятельности. Компания обеспечивает сегменты магистральных цифровых линий, связывающих Азербайджан с другими регионами планеты, предоставляя азербайджанскому бизнесу и международным компаниям услуги в сфере FinTech, AdTech и Media/TV.
В прошлом году компания подписала партнерское соглашение с Vodafone Group, ведущей мировой телекоммуникационной компанией. Подписание такого рода соглашения является не только значимым шагом для Azerconnect Group, а также может в целом значительно ускорить развитие цифровизации в стране, способствуя повышению инновационного потенциала и подготовке квалифицированных специалистов в этой области.
В 2018 году компания Azerconnect Group была в числе инициаторов миссии "Цифровой шелковый путь", направленной на соединение Европы и Азии посредством телекоммуникационного коридора. В 2020 году "Цифровой шелковый путь" был назван одним из пяти лучших инфраструктурных проектов Азии на Глобальном форуме лидеров стратегической инфраструктуры, проходившем в США. Также он был представлен на выставке Dubai Expo 2022 года в павильоне "Азербайджан".
Таким образом, мы видим не просто историю успеха, а становление одного из азербайджанских брендов.
Рост экспорта услуг
Второй момент, на который в контексте данного рейтинга необходимо обратить внимание, — это ещё одна фиксация на мировом уровне новых азербайджанских брендов, значимых не только в углеродо-добывающей и нефтетрейдинговой сферах.
В этом аспекте PASHA Management, как подразделение одноименного холдинга, является ведущей азербайджанской компаний по стратегическому управлению, работающее сразу в нескольких странах.
PASHA Management управляет большим и диверсифицированным бизнес-портфелем нефинансовых активов, размещенных в Турции, Грузии и Черногории. Стратегический портфель холдинга включает сетевую торговлю продуктами питания (в том числе сеть Bravo), отели и рестораны, строительство, управление недвижимостью, развитие аграрных комплексов, туризм, сегменты образования и развлечения.
Один из ключевых аграрных проектов холдинга, AgroDairy – это ведущая сельскохозяйственная компания Азербайджана, специализирующаяся на выращивании пшеницы, ячменя, кукурузы и сахарной свеклы, а также на производстве семян пшеницы и ячменя. Речь идёт об аграрном импортозамещении ключевых позиций аграрных закупок Азербайджана.
Таким образом, современный многопрофильный холдинг в Азербайджане оказывает влияние на судьбу и благосостояние десятков тысяч человек, а его международная оценка говорит о достойном качестве управления этими сложными социально-экономическими системами в разных сегментах экономики.
Для сегмента несырьевой экономики требуется опора не только на объективно данные ресурсы, технологическое перевооружение, географическое положение, запросы потребителей на внутреннем рынке и другие факторы. Сегодня этого уже недостаточно. Необходимы интеллектуальные прорывы и наличие среды, стимулирующей инновации. Поддержка компаний подобного рода требует не столько даже пакетов социальной поддержки со стороны государства, сколько вложений в высшее образование молодежи, развития технологических новшеств в промышленных секторах и свободных инвестиций в сферу услуг.
Постепенно число азербайджанских компаний, в которых стимулируется развитие творческого потенциала работников и развивается практика нестандартных решений, будет увеличиваться. В целом, инновационное развитие азербайджанской экономики предполагает появление новых нестандартных форм занятости, каждая из которых имеет свои особенности и рациональность применения - от сферы уровня уличной торговой точки до предприятий промышленных парков, от перерабатывающих комплексов до сферы банковских и туристических услуг.
В отчёте Всемирного экономического форума “Impact Report: Centre for the Fourth Industrial Revolution Network 2023–2024”, представленном на нынешнем экономическом форуме в Давосе, в качестве примера такой региональной трансформации указана инициатива "IDEA: Investing and the Digital Economy of Azerbaijan", предполагающая продвижение цифровизации и реализацию соответствующих шагов для обеспечения социально-экономического развития страны.
Задача на будущее
Среди 2.400 компаний в мире, получивших в этом году сертификат агентства Top Employers Institute "Лучший работодатель", числятся такие «киты» мировой экономики, как IBM, Coca-Cola, Airbus, BP, Shell, DHL, Huawei, HSBC, Bosch, Renault Group…
Какая же проблема сближает эти глобальные корпорации с азербайджанскими реалиями?
Дефицит образованных молодых граждан на рынке труда Азербайджана и, напротив, избыток неквалифицированных, неподготовленных кадров — это часть более глобальной тенденции, характерной для всех развитых экономик. То есть не просто всплеск "дефицита образованных", вызванный пандемией и волной вооруженных конфликтов, начавшейся в 2022 году, а долгосрочная тенденция, которая будет усиливаться старением рабочей силы по всему миру.
Ограниченные предложения сотрудников для новых технологичных запросов на рынке труда означает упущенный экономический результат. Если бы работодатели могли закрыть вакантные должности эффективными работниками и управленцами, рост ВВП в развитых странах и в том числе в Азербайджане мог бы в 2023–2024 годах быть выше в диапазоне 0,5–1,5 процента.
Поэтому, анализируя показатели флагманов азербайджанского бизнеса, следует понимать, что поддержка и распространение их опыта на более широкий круг компаний страны требует соответствующей государственной политики.