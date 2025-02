Великолепная тройка: ABB, Azerconnect Group, PASHA

Постепенно число азербайджанских компаний, в которых стимулируется развитие творческого потенциала работников и развивается практика нестандартных решений, будет увеличиваться. В целом, инновационное развитие азербайджанской экономики предполагает появление новых нестандартных форм занятости, каждая из которых имеет свои особенности и рациональность применения - от сферы уровня уличной торговой точки до предприятий промышленных парков, от перерабатывающих комплексов до сферы банковских и туристических услуг.

В отчёте Всемирного экономического форума “Impact Report: Centre for the Fourth Industrial Revolution Network 2023–2024”, представленном на нынешнем экономическом форуме в Давосе, в качестве примера такой региональной трансформации указана инициатива "IDEA: Investing and the Digital Economy of Azerbaijan", предполагающая продвижение цифровизации и реализацию соответствующих шагов для обеспечения социально-экономического развития страны.

Задача на будущее

Среди 2.400 компаний в мире, получивших в этом году сертификат агентства Top Employers Institute "Лучший работодатель", числятся такие «киты» мировой экономики, как IBM, Coca-Cola, Airbus, BP, Shell, DHL, Huawei, HSBC, Bosch, Renault Group…

Какая же проблема сближает эти глобальные корпорации с азербайджанскими реалиями?

Дефицит образованных молодых граждан на рынке труда Азербайджана и, напротив, избыток неквалифицированных, неподготовленных кадров — это часть более глобальной тенденции, характерной для всех развитых экономик. То есть не просто всплеск "дефицита образованных", вызванный пандемией и волной вооруженных конфликтов, начавшейся в 2022 году, а долгосрочная тенденция, которая будет усиливаться старением рабочей силы по всему миру.

Ограниченные предложения сотрудников для новых технологичных запросов на рынке труда означает упущенный экономический результат. Если бы работодатели могли закрыть вакантные должности эффективными работниками и управленцами, рост ВВП в развитых странах и в том числе в Азербайджане мог бы в 2023–2024 годах быть выше в диапазоне 0,5–1,5 процента.

Поэтому, анализируя показатели флагманов азербайджанского бизнеса, следует понимать, что поддержка и распространение их опыта на более широкий круг компаний страны требует соответствующей государственной политики.