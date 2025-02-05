Великолепная тройка: ABB, Azerconnect Group, PASHA

Международное агентство Top Employers Institute, составляющее рейтинги современного рынка труда по всему миру, опубликовало очередной список "Лучших работодателей" на 2025 год (ознакомиться можно на сайте https://www.top-employers.com/), в который впервые были включены сразу три азербайджанские компании - PAŞA Management Company, Международный Банк Азербайджана (ABB) и Azerconnect Group (в составе NEQSOL Holding). Напомним, что Top Employers Institute проверяет, сертифицирует и признает флагманскими работодателей только тех корпораций и компаний, которым удается пройти строгие стандарты его программ сертификации. Компании оцениваются в таких категориях, как кадровая стратегия, рабочая среда, привлечение талантов, обучение, благополучие, этика и многообразие, равенство и инклюзивность, а также еще порядка двухсот других показателей. С точки зрения международной оценки социально-экономической среды Азербайджанской Республики, это событие можно считать ключевым по трем факторам.

Успех ненефтяного сектора Во-первых, азербайджанская "тройка" в рейтинге Top Employers Institute представляет не сырьевые компании, а сектор банковских и цифровых услуг. В частности, попадание в рейтинговый отчёт банка АВВ, PAŞA Management Company и Azerconnect Group подтверждает их роль в качестве эффективных инструментов социально-экономического развития своей страны. Достаточно вспомнить, что в банке ABB обслуживается порядка 17 тысяч юридических лиц, а число вкладчиков и клиентов, использующих услуги банка, превышает 2,6 миллиона человек. Более 80 филиалов банка ABB по всей стране стимулируют молодых азербайджанцев на развитие познаний в банковском и финансовом деле как возможность трудоустройства в этом секторе экономики либо на создание собственного дела. Наличие своеобразного эталона национального бизнеса, официально признанного на международном уровне, формирует в сознании представителей молодого поколения определенные параметры качественного развития личности в деловой сфере. Собственно, банк ABB и развивается как стимулирующий инструмент. В 2022 году он разработал платформу интернет-банкинга для корпоративных клиентов, благодаря чему более 96 процентов операций корпоративных клиентов проводятся в цифровом формате, в 2023 году АВВ вывел на рынок цифровую карту Tam DigiCard и DigiDeposit, а в 2024-м запустил приложение ABB Biz для малого бизнеса. Цифровая трансформация Еще один момент, на который обращает внимание рейтинг Top Employers Institute — это показатель трансформации рынка труда и занятости в стране. Собственно, первые признаки попадания в рейтинг-лист Top Employers Institute прослеживались уже в прошлом году, когда в отчётах Top Employers Institute положительно оценивалась деятельность Azerconnect Group. В целом же оценка международных рейтинговых агентств - от отраслевых, как в данном случае, до макроэкономических, в частности, агентства Fitch, говорит о выходе азербайджанского рынка труда на новое плато. В сравнении с ситуацией 2010-х годов особенно заметно, что в Баку и в других крупных городах страны доля "интеллектуального труда" возрастает даже в тех сферах, где доминируют традиционные виды постоянного физического присутствия на рабочем месте и регулярных нагрузок по системе "дом - офис - рабочее место".

Цифровые коммуникации и другие технические нововведения, помогающие трансформировать занятость человека, позволили высвободить творческий потенциал для собственного развития или роста показателей бизнеса и работы. Для той же Azerconnect Group цифровые коммуникации являются непосредственной сферой деятельности. Компания обеспечивает сегменты магистральных цифровых линий, связывающих Азербайджан с другими регионами планеты, предоставляя азербайджанскому бизнесу и международным компаниям услуги в сфере FinTech, AdTech и Media/TV. В прошлом году компания подписала партнерское соглашение с Vodafone Group, ведущей мировой телекоммуникационной компанией. Подписание такого рода соглашения является не только значимым шагом для Azerconnect Group, а также может в целом значительно ускорить развитие цифровизации в стране, способствуя повышению инновационного потенциала и подготовке квалифицированных специалистов в этой области. В 2018 году компания Azerconnect Group была в числе инициаторов миссии "Цифровой шелковый путь", направленной на соединение Европы и Азии посредством телекоммуникационного коридора. В 2020 году "Цифровой шелковый путь" был назван одним из пяти лучших инфраструктурных проектов Азии на Глобальном форуме лидеров стратегической инфраструктуры, проходившем в США. Также он был представлен на выставке Dubai Expo 2022 года в павильоне "Азербайджан". Таким образом, мы видим не просто историю успеха, а становление одного из азербайджанских брендов.

Рост экспорта услуг Второй момент, на который в контексте данного рейтинга необходимо обратить внимание, — это ещё одна фиксация на мировом уровне новых азербайджанских брендов, значимых не только в углеродо-добывающей и нефтетрейдинговой сферах. В этом аспекте PASHA Management, как подразделение одноименного холдинга, является ведущей азербайджанской компаний по стратегическому управлению, работающее сразу в нескольких странах. PASHA Management управляет большим и диверсифицированным бизнес-портфелем нефинансовых активов, размещенных в Турции, Грузии и Черногории. Стратегический портфель холдинга включает сетевую торговлю продуктами питания (в том числе сеть Bravo), отели и рестораны, строительство, управление недвижимостью, развитие аграрных комплексов, туризм, сегменты образования и развлечения. Один из ключевых аграрных проектов холдинга, AgroDairy – это ведущая сельскохозяйственная компания Азербайджана, специализирующаяся на выращивании пшеницы, ячменя, кукурузы и сахарной свеклы, а также на производстве семян пшеницы и ячменя. Речь идёт об аграрном импортозамещении ключевых позиций аграрных закупок Азербайджана. Таким образом, современный многопрофильный холдинг в Азербайджане оказывает влияние на судьбу и благосостояние десятков тысяч человек, а его международная оценка говорит о достойном качестве управления этими сложными социально-экономическими системами в разных сегментах экономики. Для сегмента несырьевой экономики требуется опора не только на объективно данные ресурсы, технологическое перевооружение, географическое положение, запросы потребителей на внутреннем рынке и другие факторы. Сегодня этого уже недостаточно. Необходимы интеллектуальные прорывы и наличие среды, стимулирующей инновации. Поддержка компаний подобного рода требует не столько даже пакетов социальной поддержки со стороны государства, сколько вложений в высшее образование молодежи, развития технологических новшеств в промышленных секторах и свободных инвестиций в сферу услуг.