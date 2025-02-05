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Азербайджанцев предупредили о птичьем гриппе

11:57 531

Агентство пищевой безопасности Азербайджана предупредило граждан о важности соблюдения рекомендаций в связи с угрозой птичьего гриппа.

«В последние годы эпизоотологическая ситуация по высокопатогенному птичьему гриппу в мире остается напряженной. Поскольку нашу страну пересекают весенние и осенние миграционные пути перелетных птиц, она считается регионом риска по этому заболеванию. Поэтому Агентство пищевой безопасности Азербайджанской Республики регулярно уделяет внимание мониторингу этого заболевания.

Согласно информации Всемирной организации здравоохранения животных (ВОЗ), на ввоз в нашу страну рискованной продукции из регионов, где зарегистрированы случаи птичьего гриппа, накладываются ограничения. Кроме того, проводится эпизоотологический мониторинг заболевания. По результатам последнего мониторинга, на территории Азербайджана не зарегистрировано случаев заболевания птичьим гриппом.

Агентство предупреждает граждан, включая владельцев частных и фермерских хозяйств, а также руководителей промышленных предприятий, о важности соблюдения необходимых требований», - говорится в сообщении агентства.

Видео с рекомендациями доступно по следующей ссылке:

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