Премьер-министра Польши обвинили в госперевороте

В отношении премьер-министра Польши Дональда Туска начато расследование по подозрению в организации госпереворота. Об этом сообщил председатель Конституционного суда страны Богдан Свенчковский, передаёт "Газета Выборча".

Свенчковский подал уведомление, в котором больше 60 страниц, в прокуратуру в конце января. Помимо Туска, в совершении преступления он подозревает ещё нескольких министров, депутатов, судей и прокуроров.

Согласно документу, с 13 декабря 2023 года эти лица действуют "в составе организованной преступной группировки" с целью изменения конституционной системы Польши, прекращения деятельности Конституционного суда и других конституционных органов – в том числе с помощью насилия и противоправных угроз.

В ответ на сообщение Свенчковского Туск опубликовал видеоролик, где он играет в пинг-понг, сопроводив его словами "государственный переворот" и смеющимся эмодзи. На видео Туску сообщают о подозрениях, на что тот, отбивая мячик, отвечает: "Да ладно, у нас тут вопросы посерьёзнее".

Президент Польши Анджей Дуда не сказал прямо, согласен ли он с подозрениями в госперевороте, однако назвал Свенчковского опытным прокурором и отметил, что члены правительства нарушают закон.

С декабря 2023 года правительство Польши возглавляет коалиция во главе с лидером "Гражданской платформы" Дональдом Туском. Президентом же страны пока остаётся Анджей Дуда, избранный от оппозиционной ныне консервативной партии "Право и справедливость". В мае президент сменится: Дуда в выборах участвовать не сможет, в опросах сейчас лидирует кандидат от "Гражданской платформы".