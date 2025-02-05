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Совместное обращение Минздрава и Генеральной прокуратуры

12:06 640

Министерство здравоохранения и Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики выступили с совместным обращением.

«В последние дни в различных медиа распространяется информация об аннулировании свидетельства или сертификата о допуске к практической медицинской деятельности некоторых пластических хирургов в стране.

Как сообщалось ранее, учитывая многочисленные обращения граждан, начата проверка относительно правовой основы профессиональной деятельности пластических хирургов, осуществляющих практическую медицинскую деятельность на территории страны. С этой целью создана Специальная инспекционная комиссия, в состав которой вошли уполномоченные представители Министерства здравоохранения, Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел и Министерства науки и образования.

В настоящее время Специальная инспекционная комиссия в индивидуальном порядке проводит проверку представленных документов. Подробная информация об окончательном решении будет предоставлена после завершения работы комиссии. Призываем подходить более ответственно к этому чувствительному для общественности вопросу и ждать окончательных результатов работы комиссии», - говорится в обращении.

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