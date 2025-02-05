Баку и Киев отмечают годовщину установления дипотношений

«На протяжении трех десятилетий мы укрепляли связи в политической, экономической, гуманитарной и культурной сферах, закладывая прочные основы для дальнейшего сотрудничества». Об этом говорится в поступившем haqqin.az обращении посла Украины в Баку Юрия Гусева, посвященном 33-й годовщине установления дипломатических отношений между Украиной и Азербайджаном, которую отмечают 6 февраля 2025 года.

«Эта важная дата символизирует дружбу, взаимоподдержку и стратегическое партнерство между нашими странами.

Наши дипломатические отношения имеют глубокие исторические корни. Еще в 1918 году между Украинской Державой и Азербайджанской Демократической Республикой были установлены официальные дипломатические контакты, что стало основой для современного партнерства.

Это историческое наследие является важным свидетельством длительных дружественных связей между нашими народами.

С первых дней независимости Украины и Азербайджана наши народы всегда поддерживали друг друга. На Аллее шахидов в центре Баку похоронен, среди других Героев, украинский пилот Виктор Серегин, который погиб 28 января 1992 года, управляя вертолетом в небе над Карабахом. А на стене посольства Украины в Азербайджане изображены портреты тех азербайджанцев, которые отдали свои жизни за свободу и независимость Украины.

Мы склоняем головы перед подвигом наших Героев, вместе преодолеваем вызовы, совместно работаем над построением будущего и опираемся на принципы взаимного уважения. Наши страны последовательно поддерживают территориальную целостность и суверенитет друг друга, отстаивая основные принципы международного права», - подчеркнул посол.

Далее в обращении посол отмечает, что Азербайджан является для Украины надежным партнером в сфере торговли и энергетики.

«Оборот товаров и услуг между нашими государствами после значительного падения в 2022 году восстанавливается и постепенно растет, а стратегические инфраструктурные проекты, такие как развитие транспортного коридора, открывают новые возможности для бизнеса и регионального сотрудничества.

Не менее важными являются гуманитарные связи. 5 февраля 2025 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении очередной помощи в виде энергооборудования для энергетической системы Украины. Мы искренне благодарны, что с первых дней полномасштабного российского вторжения в Украину Азербайджан поддерживает Киев, предоставляет гуманитарную помощь и содействует в разминировании территорий. Мы очень ценим это и никогда не забудем.

Образовательный и культурный обмен между нашими странами за все эти годы стал надежным мостом, который способствует укреплению взаимопонимания между народами, а совместные проекты в области науки, искусства, спорта и молодежных инициатив помогают сохранять и приумножать исторические традиции нашего партнерства.

В этот знаменательный день хочу выразить искреннюю благодарность нашим азербайджанским друзьям и партнерам за их поддержку и сотрудничество. Верю, что взаимное доверие, совместные усилия и стремление к справедливому миру и развитию позволят нам еще больше углубить наши отношения и достичь новых высот.

С наилучшими пожеланиями мира, процветания и благополучия нашим народам», - отмечает посол Гусев.