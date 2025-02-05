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Саудовская Аравия резко повысила цену на свою нефть

12:22 251

Саудовская государственная компания Aramco, крупнейший в мире экспортер нефти, резко повысила цены на нефть для мартовских поставок покупателям в Азии на фоне растущего спроса со стороны Китая и Индии, поскольку американские санкции привели к перебоям поставок из России. Об этом информирует Reuters.

Aramco повысила официальную контрактную цену (OSP) на нефть марки Arab Light на $2,40 за баррель до уровня на $3,90 выше средней цены бенчмарка Oman/Dubai, говорится в сообщении Saudi Aramco в среду.

Компания резко повысила мартовские цены на нефть и для всех других регионов. Так, Aramco повысила мартовские цены для покупателей в северо-западной Европе и Средиземноморье на $3,20 за баррель для всех сортов нефти, а также увеличила официальные контрактные цены (OSP) на сорта, поставляемые в Соединенные Штаты, на 10-30 центов за баррель.

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