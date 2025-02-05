Вторая армия мира пересаживается на ослов

Острая нехватка средств передвижения в российских войсках в Украине проявилась неожиданным образом. После гражданских автомобилей и электросамокатов, на которых штурмовики атаковали украинские позиции, в ход пошли ослы и лошади. Животные используются для транспортировки боеприпасов, рассказывают «военкоры».

Так, в телеграм-канале «Кирилл Фёдоров / Война История Оружие» написали о новом «гужевом транспорте», который прислало Минобороны для одного из подразделений. «Бойцам выдали осла для подвоза БК на «передок». А как вы хотели? Автомобили нынче в дефиците!» — негодует Z-блогер. Отмечается, что, согласно приказу Минобороны о перечне техники и вьючного транспорта, в качестве средства транспортировки могут использоваться животные, в том числе ослы и ишаки.

«Российские военные продолжают удивлять. Командование расширяет логистические возможности подразделений за счет гужевого транспорта — ослов и лошадей», — написал военный аналитик Ян Матеев, добавив, что пока это редкость, но «кто знает, что мы увидим еще через полгода».

«Новая газета — Европа» поговорила с российским военным экспертом, который на условиях анонимности сообщил, что, вероятнее всего, речь в данном случае идет об инициативе на местах. Вряд ли применение животных на фронте станет массовым, считает он. «Находят в брошенных хозяйствах осла или лошадь и начинают использовать. Осел или лошадь смогут в распутицу преодолеть бездорожье и доставить, к примеру, продукты или боеприпасы в опорный пункт, расположенный в лесопосадке вдали от дорог», — отметил эксперт.

Ранее Forbes рассказал об использовании российскими солдатами на фронте лошадей. Журналисты сослались на появившееся в соцсетях видео, где двое солдат РФ едут верхом по проселочной дороге. «Смотрите, ребята в Украине оседлали лошадь», — говорит один из солдат. «Вторая армия мира» во всей красе. Возвращаемся во времена Российской империи — с кавалерией и представителями национальных меньшинств в качестве пушечного мяса. Эти солдаты из Республики Саха, региона, невероятно богатого природными ресурсами. Однако коренные жители Саха воюют в Украине на угнанных лошадях, в то время как Москва наполняет свою казну доходами от их алмазов, золота, газа и нефти», — прокомментировал кадры замглавы МВД Украины Антон Геращенко.