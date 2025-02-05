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МИД Азербайджана призвал к закрытию Русского дома в Баку

обновлено 15:09
15:09 6020

Министерство иностранных дел Азербайджана действительно призвало прекратить работу Русского дома в Баку из-за отсутствия регистрации в качестве юрлица, заявил глава «Россотрудничества» Евгений Примаков в эфире «России 24».

По его словам, МИД РФ работает над урегулированием ситуации с Русским домом в Баку.

Русский дом в Баку в течение полутора месяцев должен покинуть арендуемое им помещение, поскольку владелец намерен срочно продать его, рассказал Примаков. По его словам, собственник другого помещения, с которым велись переговоры, пока «взял паузу».

 * * * 12:47

Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности агентства «Россотрудничество» на территории Азербайджана.

Об этом сообщает «Репорт» со ссылкой на хорошо информированные источники.

«Азербайджан продолжает последовательный курс по защите своих национальных интересов и демонстрирует, что не намерен терпеть внешнее вмешательство в свои внутренние дела вне зависимости от того, откуда оно исходит», - пишет агентство.

Указывается, что «свидетельством этого также является то, что аналогичное решение было ранее принято в отношении американского агентства USAID, причем еще до инаугурации президента Д.Трампа и его последующего решения о ликвидации данной структуры».

Азербайджан сам стал «донором и не нуждается в помощи извне, особенно когда такая помощь оказывается на основании непрозрачных схем, а структура организаций носит откровенно разведывательный характер», отметили источники агентства.

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