Иран показал первый корабль – носитель беспилотников
В Иране состоялась церемония спуска на воду первого корабля-носителя беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Судно, получившее название «Шахид Бакри», переоборудовано из контейнеровоза и предназначено для запуска и управления различными типами дронов, включая разведывательные и ударные модели.
«Шахид Бакри» оснащен 170-метровой взлетно-посадочной полосой, что позволяет осуществлять взлет и посадку беспилотников с фиксированным крылом на большие расстояния. Кроме того, на борту предусмотрены ангары для хранения дронов, командный центр для их управления, а также системы связи и наблюдения.
🔵 Изображение БПЛА "Кахер" на палубе первого иранского корабля-носителя беспилотников "Шахид Бахаман Багери". pic.twitter.com/sap4u2mwN2— IRNA НА РУССКОМ (@irnarussian) February 6, 2025