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Иран показал первый корабль – носитель беспилотников

12:59 1538

В Иране состоялась церемония спуска на воду первого корабля-носителя беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Судно, получившее название «Шахид Бакри», переоборудовано из контейнеровоза и предназначено для запуска и управления различными типами дронов, включая разведывательные и ударные модели.

«Шахид Бакри» оснащен 170-метровой взлетно-посадочной полосой, что позволяет осуществлять взлет и посадку беспилотников с фиксированным крылом на большие расстояния. Кроме того, на борту предусмотрены ангары для хранения дронов, командный центр для их управления, а также системы связи и наблюдения.

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