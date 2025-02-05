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Азербайджанские футболисты попали на Португалию

Отдел спорта
13:03 1555

Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка отборочного турнира молодежного чемпионата Европы-2027 по футболу.

Сборная Азербайджана U-21 перед жеребьевкой оказалась в предпоследней 5-й корзине. В результате соперниками нашей молодежки в группе «B» стали Португалия, Чехия, Болгария, Шотландия и Гибралтар. 

Отборочные матчи начнутся в марте этого года, а завершатся в октябре 2026-го.

Победители девяти групп и лучшая команда среди занявших 2-е места напрямую выйдут в финальную стадию. Остальные восемь сборных, ставших в своих группах вторыми, проведут стыковые матчи, по итогам которых определятся обладатели еще четырех путевок. Финальный турнир пройдет летом 2027 года в Албании и Сербии.

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