Азербайджанские футболисты попали на Португалию

Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка отборочного турнира молодежного чемпионата Европы-2027 по футболу.

Сборная Азербайджана U-21 перед жеребьевкой оказалась в предпоследней 5-й корзине. В результате соперниками нашей молодежки в группе «B» стали Португалия, Чехия, Болгария, Шотландия и Гибралтар.

Отборочные матчи начнутся в марте этого года, а завершатся в октябре 2026-го.

Победители девяти групп и лучшая команда среди занявших 2-е места напрямую выйдут в финальную стадию. Остальные восемь сборных, ставших в своих группах вторыми, проведут стыковые матчи, по итогам которых определятся обладатели еще четырех путевок. Финальный турнир пройдет летом 2027 года в Албании и Сербии.