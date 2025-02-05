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Американцы арестуют второй самолет Мадуро

13:07 1142

Администрация президента США Дональда Трампа планирует арестовать второй самолет венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

Об этом сообщило Associated Press со ссылкой на американских чиновников и документ Госдепартамента.

В попавшем в распоряжение агентства документе говорится, что речь идет о самолете Dassault Falcon 200. Это воздушное судно используется президентом Венесуэлы и другими высокопоставленными лицами страны для полетов в иностранные государства, включая Грецию, Кубу, Россию и Турцию, что, с точки зрения американской администрации, является нарушением санкций США.

По данным AP, госсекретарь США Марко Рубио намерен объявить об аресте самолета в четверг во время визита в столицу Доминиканской Республики Санто-Доминго, где сейчас находится воздушное судно Мадуро. Для проведения конфискации главе Госдепа потребовалось подписать запрос на исключение из указа о заморозке иностранной помощи, чтобы выделить $230 тыс. на хранение и обслуживание самолета. Утверждение решения об аресте самолета также потребовало одобрения Министерства юстиции США, отмечает агентство.

2 сентября США арестовали в Доминиканской Республике самолет Мадуро и переправили его в штат Флорида. Как утверждает американское Министерство юстиции, воздушное судно было приобретено с нарушением мер экспортного контроля и законодательства США о санкциях. Второй самолет, принадлежащий правительству Венесуэлы, удерживается в Доминиканской Республике по запросу США. МИД Венесуэлы назвал эти шаги пиратством.

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