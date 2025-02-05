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В Греции не могут избрать президента

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Парламент Греции в третьем туре голосования не смог избрать президента страны, ни один из кандидатов не набрал необходимых 3/5 голосов от общего числа депутатов (180 из 300), четвертый тур состоится 12 февраля.

Об этом сообщил председатель парламента Никитас Какламанис.

«Ни один кандидат не смог набрать большинства, которое требуется для избрания по регламенту. Следующее голосование по избранию президента республики состоится через пять дней, то есть 12 февраля в 10.00», - цитирует его РИА Новости.

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