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Прогноз синоптиков: дожди, снег, ветер...

13:27 1946

В пятницу, 7 февраля, в Баку и на Апшеронском полуострове прогнозируются осадки, сильный северо-западный ветер, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью составит 3-5°, днем 5-7 тепла. Атмосферное давление повысится до 771 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана местами дожди, в горных и предгорных районах снег. Будет преобладать местами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью составит 0-4° тепла, днем 6-10° тепла, ночью в горах 5-10° мороза, в высокогорье - 10-15° мороза, днем 0-5° мороза. Ночью и утром на дорогах в некоторых горных районах гололед.

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