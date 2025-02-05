Прогноз синоптиков: дожди, снег, ветер...
В пятницу, 7 февраля, в Баку и на Апшеронском полуострове прогнозируются осадки, сильный северо-западный ветер, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
Температура воздуха ночью составит 3-5°, днем 5-7 тепла. Атмосферное давление повысится до 771 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.
В районах Азербайджана местами дожди, в горных и предгорных районах снег. Будет преобладать местами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью составит 0-4° тепла, днем 6-10° тепла, ночью в горах 5-10° мороза, в высокогорье - 10-15° мороза, днем 0-5° мороза. Ночью и утром на дорогах в некоторых горных районах гололед.