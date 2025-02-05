Меркель призвала не дать России победить

По мнению Меркель, благодаря Байдену партнеры Киева могут поддержать Украину, «чтобы она оставалась суверенным демократическим государством, и чтобы Россия не выиграла эту войну», но при этом «действовать с осторожностью».

Меркель заявила, что понимает отказ действующего канцлера Олафа Шольца поставлять Украине крылатые ракеты Taurus. «Я думаю, что на это есть определенные причины», — сказала она.

Taurus имеет дальность действия до 500 км. Запускается с самолета и способна развивать скорость до 900 км/ч. Может нести до 480 кг полезной нагрузки. Киев запросил у Германии эти ракеты еще в мае 2023 года. Шольц неоднократно отказывался передавать их Украине из опасений прямого конфликта с Россией.