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Пашинян о важности Библии в своей жизни

13:45 1042

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о важности ценностей Библии, в частности, Нового Завета, в своей жизни и деятельности.

«Для меня очень важны ценности Библии, Нового Завета, и на самом деле моя политическая деятельность изначально основывалась на них.

Когда я находился в тюрьме в качестве политического заключенного, Библия была той силой, которая помогла мне справиться с этой задачей. Для меня очень важно иметь Библию, Новый Завет, в качестве руководства в том, как справляться с повседневной работой. Конечно, это нелегко, особенно в политике, но мы стараемся проводить политику ценностей, внутреннюю политику, экономическую политику, внешнюю политику, и в этом очень важны религиозная терпимость и свобода вероисповедания», - сказал Пашинян.

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