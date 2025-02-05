Американцы передадут Израилю «Мать всех бомб»

Администрация Дональда Трампа объявила о поставке Израилю одной из самых мощных неядерных бомб — MOAB («Мать всех бомб»), передает Bild.

Эта бомба весом 11 тонн способна уничтожить расположенные глубоко под землей объекты — такие, например, как иранские ядерные объекты. Ранее все президенты США — от Джорджа Буша до Джо Байдена — отказывались передавать Израилю это оружие, опасаясь эскалации конфликта. Однако теперь Трамп впервые дал зеленый свет на поставку MOAB, отмечает немецкое издание.

По мнению экспертов, это может стать сигналом для возможной атаки на ядерные объекты Ирана, который, по данным израильской разведки, уже в этом году может получить ядерное оружие.