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Омбудсмен об отказе Армении

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Несмотря на неоднократные призывы Азербайджана, Армения не выполняет свои обязательства по международному праву и уже более тридцати лет отказывается предоставлять информацию о пленных, пропавших без вести и заложниках. Об этом говорится в заявлении Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана Сабины Алиевой в связи с идентификацией останков трех человек, считающихся пропавшими без вести в ходе Первой Карабахской войны.

Омбудсмен отметила, что в результате проведенных работ по идентификации человеческих останков, обнаруженных в массовых захоронениях на освобожденных территориях, на сегодняшний день установлены личности около 170 азербайджанцев. И этот процесс все еще продолжается.

«Мы считаем, что Армения должна соблюдать свои обязательства по международным договорам, участницей которых она является, не скрывать информацию о судьбе наших соотечественников и предоставлять точную информацию о местах захоронения убитых», - подчеркнула Сабина Алиева.

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